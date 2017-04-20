Кемеровский шаг к «Финалу шести». «Кузбасс» обыграл «Газпром-Югру»

Руководитель сургутской «Газпром-Югры» Рафаэль Хабибуллин много раз повторял, что настоящий волейбол начинается с плей-офф. Так вот, он и начался. Посмотрев состав пар и оценив сложившуюся в различных клубах ситуацию, решил, что сложнее всего предсказать исход противостояния в споре как раз команды Хабибуллина и кемеровского «Кузбасса». Потому и направился в угольную столицу России.

«Победят здоровые»

Прилетел накануне встречи вместе с судьями и супервайзерами. А сургутяне, как выяснилось, уже обживали отель «Олимп Плаза», добравшись до Кемерова за два дня до первого матча чартерным рейсом. Что свидетельствовало прежде всего о самом серьёзном настрое гостей, которые по ходу регулярного чемпионата дважды уступили в споре с «Кузбассом». Но все прежние результаты с началом «олимпийки» в расчёт не принимались — мало что могло произойти по ходу многомесячного турнира.

Встреченный за завтраком врач сургутской команды Юрий Палатовский, с которым знаком не один год, поинтересовался, почему выбрал именно эту пару, и, не дожидаясь ответа, неожиданно выдал: «Кстати, могу вам заранее сказать, кто победит». И увидев моё недоумение, произнёс: «Тот, кто будет стоять на ногах».

В переводе с медицинского языка Палатовского это означало, в какой команде окажется меньше всего травмированных, той и будет сопутствовать удача. «Этот сезон, — посетовал доктор, — оказался в этом отношении рекордным: за многолетнюю работу в волейболе не припомню аналогии, чтобы чуть ли не все волейболисты команды оказывались в лазарете один за другим, а то и по несколько человек сразу».

Ничуть не сомневался, что всё слово в слово повторили бы и представители медицинского штаба «Кузбасса»: долго лечился Инал Тавасиев, заиграл было — и вновь травмировался, в середине сезона пропустил несколько матчей однозначный лидер команды Виктор Полетаев, да и в последних матчах «регулярки» основной диагональный команды участия не принимал, выбыл до конца сезона полетаевский дублёр Романас Шкулявичус. И этот список можно было продолжить.

С восклицательным знаком!

На всякий случай напомню, что в рамках суперлиги команды провели 17 матчей, девять из которых выиграли волейболисты из Сургута. А вот в ходе регулярного чемпионата-2016/2017 оба матча завершились победой «Кузбасса». Причём в первом матче в кемеровской «Арене» хозяева установили любопытный рекорд — они исполнили 18 (!) эйсов. А в ответной встрече в Сургуте, уступая 0:2 по партиям, смогли одержать волевую победу. Здесь также был показан если не рекордный результат, то точно близкий к этому — 19 (!) очковых блоков на счету игроков «Кузбасса», восемь из которых записал в свой актив Михаил Щербаков.

Но все эти цифры привёл лишь для того, чтобы напомнить наиболее памятные события в противостоянии сегодняшних соперников. Для затравки скажу ещё, что восемь из 17 сыгранных командами матчей состояли из пяти партий, а шесть завершились в четыре сета.

Ещё одна любопытная деталь. В отличие от многих других команд и «Кузбасс», и «Газпром-Югра» имеют в своих составах, как и позволяет регламент российского чемпионата, по два легионера. В составе хозяев это два финна — диагональный Олли-Пекка Оянсиву, присоединившийся к команде по ходу турнира после травмы Шкулявичуса, и либеро Лаури Керминен, второй год защищающий цвета кемеровского клуба. А у сургутян — два серба: связующий Алекса Брджович и центральный Петар Крсманович.

Соревнование по ошибкам

Никакой разведки не ожидалось — было видно, что соперники более чем серьёзно изучили друг друга. Но нервничали больше хозяева, потому и ошибок невынужденных — при вводе мяча в игру допускали больше. К первому техническому подошли вровень, но из 8 очков сургутян половина, если не больше были добыты за счёт ошибок хозяев.

После паузы несколько удачных атак Сергея Никитина из четвёртой зоны, которого поддержал партнёр по доигровке Антон Карпухов — и на второй официальный антракт хозяева ушли, имея «+2». Когда же после судейской конференции «Кузбасс» заработал ещё очко, Хабибуллин взял тайм-аут. Но это не помогло. Наладил было приём у гостей вышедший на замену Антон Сёмышев. И всё же ошибок гости допускали больше. Если доигровщики кемеровчан были активны, то финский диагональный никак не мог попасть в площадку в атаке.

«Соперники начали матч, демонстрируя хорошую игру на съёме. И также одинаково грешили непопаданием в квадрат с линии. В середине партии стало заметно преимущество хозяев на подаче и в приёме, и это позволило “Кузбассу” долгое время держать отрыв в один-два мяча. В концовке при счёте 22:22 капитан “Газпрома” Алексей Родичев не забил важную доигровку. Затем Михаил Щербаков исполнил эйс, а точку в партии поставил блок на Александра Чефранова — 25:22. Кемеровчане имеют небольшое преимущество на высоких мячах», — сказал после окончания партии смотревший её вместе со мной бывший тренер «Кузбасса» Денис Матусевич.

У хозяев появился лидер

Второй сет активнее начали гости. Но ошибки на подаче продолжались. Возможно сказывалось отсутствие на площадке в составе «Кузбасса» двух главных исполнителей этого элемента — Виктора Полетаева и Павла Панкова. После первой трети встречи — 8:6 в пользу гостей, после второй — 16:15 уже в пользу «Кузбасса».

Когда хозяева заработали блоком два очка подряд, Хабибуллин забеспокоился. А еще через розыгрыш вновь собрал игроков на новую установку. Но выполнить тренерское указание гостям не удалось. И хотя после атаки первым темпом Крсмановича гости приблизились вплотную — 23:22, атака финского диагонального и блок на Родичева завершили этот игровой отрезок с таким же результатом, как и дебютную партию.

«Во втором сете хозяева агрессивно подавали, что заставило принимающих совершить ряд ошибок в середине партии. При равной игре у “Кузбасса” появился лидер в доигровке — Антон Карпухов. А у соперника в этом компоненте дела обстояли значительно хуже, и Хабибуллин менял своих принимающих, — заметил Матусевич. — В отличие от первой партии увереннее стал себя чувствовать Оянсиву, который отметился к тому же сериями подач».

Блок приносит победу

Судя по всему, в перерыве гости провели работу над ошибками. Они действовали строже, что позволило подойти к первому разрешённому тайм-ауту с некоторым преимуществом — 8:5. А позже увеличили преимущество до 4 очков — 11:7. Стоило «Кузбассу» отыграть два из них, сургутяне взяли тайм-аут. Это позволило не только вновь оторваться в счёте, но и заставило теперь уже поволноваться Туомаса Саммелвуо. Но гости, похоже, уже «поймали» свою игру — 16:11.

После технической паузы появился Панков, который в выигранных концовках предыдущих партий подменял Сергея Макарова. И на подаче Карпухова хозяевам удалось выиграть 5 очков подряд! 16:16 — естественный перерыв «Газпрома».

А новоиспечённый лидер сразу после исполнил эйс.

Двухочковый перевес «Кузбасса» держался до 22:20. И в этот момент дважды отличился Чефранов — в атаке и на подаче. 22:22. Однако атака Щербакова и подача Оянсиву принесли матчбол. Но вновь отличился диагональный из Сургута 24:24.

После ошибки финского диагонального, атаковавшего после плохой передачи своего соотечественника, инициативу в концовке перехватили гости. Теперь уже они имели три сетбола, но не смогли этим воспользоваться. Два блока «Кузбасса» при счёте 29:29 — и 3:0 в первом матче плей-фф.

«Игроки Сургута, похоже. не играли, а мучились, — резюмировал Матусевич. — Карпухов подтвердил свои лидерские качества уже на подаче. Ну и полное преимущество хозяева имели на блоке, что в конце концов и сказалось. Но спор ещё не окончен. В Сургуте “Кузбасс” ожидает совсем иная игра “Газпрома”. Я в этом не сомневаюсь».