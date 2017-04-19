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19 апреля 2017, 13:29 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Руководство ВК «Динамо» довольно работой Маричева на посту главного тренера команды

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Работа Юрия Маричева на посту главного тренера московского «Динамо» положительно оценивается руководством волейбольного клуба. Об этом ТАСС заявил генеральный директор «Динамо» Николай Ступаков.

По итогам регулярного чемпионата Суперлиги Динамо заняло второе место уступив первую строчку казанскому Зениту Увеличить
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Маричев возглавил «Динамо» в октябре 2016 года.

«Мы все довольны работой Юрия Николаевича. Не знаю, откуда берутся слухи о его уходе, все будет нормально. Сейчас не хотелось бы комментировать эту ситуацию, потому что сезон еще идет, у нас впереди “Финал шести”, к которому мы усиленно готовимся», — заявил Ступаков.

По итогам регулярного чемпионата Суперлиги «Динамо» набрало 65 очков и заняло второе место, уступив первую строчку казанскому «Зениту». Московская команда сыграет в «Финале шести». В розыгрыше Лиги чемпионов «Динамо» не смогло пробиться в «Финал четырех», уступив немецкому «Берлину».
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