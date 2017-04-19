Руководство ВК «Динамо» довольно работой Маричева на посту главного тренера команды
МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Работа Юрия Маричева на посту главного тренера московского «Динамо» положительно оценивается руководством волейбольного клуба. Об этом ТАСС заявил генеральный директор «Динамо» Николай Ступаков.
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Видимо, что-то случилось...
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Маричев возглавил «Динамо» в октябре 2016 года.
«Мы все довольны работой Юрия Николаевича. Не знаю, откуда берутся слухи о его уходе, все будет нормально. Сейчас не хотелось бы комментировать эту ситуацию, потому что сезон еще идет, у нас впереди “Финал шести”, к которому мы усиленно готовимся», — заявил Ступаков.
По итогам регулярного чемпионата Суперлиги «Динамо» набрало 65 очков и заняло второе место, уступив первую строчку казанскому «Зениту». Московская команда сыграет в «Финале шести». В розыгрыше Лиги чемпионов «Динамо» не смогло пробиться в «Финал четырех», уступив немецкому «Берлину».
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