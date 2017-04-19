Руководство ВК «Динамо» довольно работой Маричева на посту главного тренера команды

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Маричев возглавил «Динамо» в октябре 2016 года.

«Мы все довольны работой Юрия Николаевича. Не знаю, откуда берутся слухи о его уходе, все будет нормально. Сейчас не хотелось бы комментировать эту ситуацию, потому что сезон еще идет, у нас впереди “Финал шести”, к которому мы усиленно готовимся», — заявил Ступаков.

По итогам регулярного чемпионата Суперлиги «Динамо» набрало 65 очков и заняло второе место, уступив первую строчку казанскому «Зениту». Московская команда сыграет в «Финале шести». В розыгрыше Лиги чемпионов «Динамо» не смогло пробиться в «Финал четырех», уступив немецкому «Берлину».