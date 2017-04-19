Обменялись ударами. «Золотую» серию прервала Лига чемпионов

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В женском чемпионате России по волейболу состоялись первые матчи серий за золотые и бронзовые медали. Так получилось, что они оказались втиснуты в рамки международного календаря. Первым делом — еврокубки, а национальный чемпионат — между этими матчами. Потому и получается, что сильнейшие команды страны подошли к битве за золото в разных кондициях. Кто-то проводит три матча за четыре дня, а кто-то вынужден две недели вообще не играть.

Казань сыграла на кураже…

Казанское «Динамо» прилетело в Москву на первые матчи с московским «Динамо» прямиком из Италии, где 15 апреля впервые в своей истории выиграло Кубок ЕКВ. Команда Ришата Гилязутдинова победила в двухматчевом финале «Бусто Арсицио» и начало борьбу за золото чемпионата России в отличном настроении, несмотря на то что календарь у динамовок из столицы Татарстана получился крайне напряжённым.

В то же время московское «Динамо» после победы над «Моденой» 5 апреля в плей-офф Лиги чемпионов не провело ни одной встречи. И первый матч в понедельник, 17 апреля, прошёл в односторонней борьбе. Но выиграла не та команда, которая готовилась к этим матчам, а та, у которой, казалось, не должно было остаться никаких сил.

«Динамо» из Казани было лучше во всём, ни в одном из сетов не позволив одноклубницам из Москвы набрать хотя бы 20 очков. Что это, если не разгром? Пожалуй, ключевым фактором, оказавшим влияние на итог встречи, стало качество приёма в исполнении москвичек. Всего 40% доводки, при этом отличных доводок было всего 14%. В такой ситуации Екатерине Панковой было сложно отдавать качественные передачи под атаки своих нападающих. Впрочем, когда эти передачи проходили, нападающие тоже действовали не лучшим образом.

Хорватская блокирующая московского «Динамо» Майя Поляк пыталась завести команду, в одном из тайм-аутов даже взяла на себя функции тренера, но остановить игравшее на невероятном драйве «Динамо» казанское было невозможно.

…Москва — на усталости

На следующий день во втором матче всё изменилось. Москвички гораздо качественнее сыграли на приёме, на подаче, переиграли соперниц на блоке и более эффективно действовали в атаке. У диагональной Наталии Гончаровой результативность улучшилась с 38% до 50%, то же самое можно сказать о доигровщицах Яне Щербань и Бетании де ла Круз, хотя доминиканка, как и в первой игре, была слабым звеном на приёме.

Во второй игре было заметно, что силы казанских волейболисток на исходе. Пожалуй, по ходу всего матча был только один эпизод, когда они действительно взорвались и показали тот уровень, на который способны. Это случилось после первого технического тайм-аута во второй партии на подаче болгарской доигровщицы Элицы Василевой. Казань не просто сравняла счёт, но и вышла вперёд. Перелом? Нет, только эпизод.

Московское «Динамо» уверенно довело матч до победы, но в обоих матчах одна из команд была не в оптимальных кондициях, и сделать какой-то прогноз на дальнейшие встречи невозможно. Спор за золотые медали Казани и Москвы продолжится теперь 28 апреля в третьей столице России. У Гилязутдинова будет 10 дней, чтобы восстановить физические кондиции подопечных, а вот Юрию Панченко на отсутствие игровой практики жаловаться не придётся — московское «Динамо» 22—23 апреля сыграет в «Тревизо» в «Финале четырёх» Лиги чемпионов.

Бронза с загадкой

За путёвку в главный европейский турнир и бронзу национального чемпионата сейчас бьются «Енисей» и «Уралочка». Предсказать победителя этой пары тоже практически невозможно, а в Нижнем Тагиле команды обменялись победами. Правда, не такими, как были в Москве, когда преимущество одного из соперников было подавляющим.

«Уралочка» и «Енисей» выдали два триллера, в первом из которых победа осталась на стороне команды из Красноярска, во втором сильнее были волейболистки из Екатеринбурга. Кому достанется бронза, тот и сыграет в следующем сезоне в квалификации Лиги чемпионов.