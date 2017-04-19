ВК «Динамо» планирует открыть новую арену матчем с казанским «Зенитом»

Новая арена для столичной команды строится в рамках возведения многофункционального центра Match Point.

«Динамо» — это топовая команда, которая на протяжении последних десяти лет занимает одно из самых высоких мест в Суперлиге. Наша домашняя арена на улице Лавочкина, там нам все нравится, но есть достаточно много сложностей, потому что этот дворец был спроектирован в восьмидесятые годы, зимой там немного холодно. То, что мы переезжаем на новую арену, то, что мы получаем полноценный комплекс подготовки, станет большим плюсом для нас — у нас будет возможность полноценного восстановления волейболистов. Мы будем проводить реабилитационные процедуры прямо на месте, поэтому за счет этого будет повышаться эффективность и результат, — отметил Ступаков.

«Если все будет хорошо, то мы заедем на новую арену в августе 2018 года. Но это зависит от многих факторов, поэтому дата может быть отложена до конца 2018 года. Что касается матча-открытия, то мы хотим пригласить наших принципиальных соперников — казанский “Зенит”. Также есть желание сыграть с сильной европейской командой из Италии или Польши», — добавил он.

Вместимость новой арены составит 3500 зрителей. В настоящий момент «Динамо» проводит домашние матчи во Дворце спорта на улице Лавочкина.