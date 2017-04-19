Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29478956/
19 апреля 2017, 13:12 | Игровые: Волейбол | ТАСС

ВК «Динамо» планирует открыть новую арену матчем с казанским «Зенитом»

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московское «Динамо» может провести первую игру на новой волейбольной арене в августе 2018 года, на матч-открытие планируется пригласить казанский «Зенит». Об этом ТАСС заявил генеральный директор столичного клуба Николай Ступаков.

Новая арена для столичной команды строится в рамках возведения многофункционального центра Match Point.

«Динамо» — это топовая команда, которая на протяжении последних десяти лет занимает одно из самых высоких мест в Суперлиге. Наша домашняя арена на улице Лавочкина, там нам все нравится, но есть достаточно много сложностей, потому что этот дворец был спроектирован в восьмидесятые годы, зимой там немного холодно. То, что мы переезжаем на новую арену, то, что мы получаем полноценный комплекс подготовки, станет большим плюсом для нас — у нас будет возможность полноценного восстановления волейболистов. Мы будем проводить реабилитационные процедуры прямо на месте, поэтому за счет этого будет повышаться эффективность и результат, — отметил Ступаков.

«Если все будет хорошо, то мы заедем на новую арену в августе 2018 года. Но это зависит от многих факторов, поэтому дата может быть отложена до конца 2018 года. Что касается матча-открытия, то мы хотим пригласить наших принципиальных соперников — казанский “Зенит”. Также есть желание сыграть с сильной европейской командой из Италии или Польши», — добавил он.

Вместимость новой арены составит 3500 зрителей. В настоящий момент «Динамо» проводит домашние матчи во Дворце спорта на улице Лавочкина.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Руководство и волейболисты московского «Динамо» посетили стройку новой арены

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Представители московского «Динамо» посетили строительную площадку многофункционального комплекса Match Point, в составе которого возводится спортивная волейбольная арена специально для столичной команды. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Левитин: Дальний Восток должен стать местом подготовки сборной России к трем Олимпиадам

Иконникова: признание атлетами своей вины поспособствует восстановлению ВФЛА

"Рома" опровергла информацию об интересе к футболисту "Спартака" Зобнину