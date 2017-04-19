Руководство и волейболисты московского «Динамо» посетили стройку новой арены
МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Представители московского «Динамо» посетили строительную площадку многофункционального комплекса Match Point, в составе которого возводится спортивная волейбольная арена специально для столичной команды. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
Арену планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году, она станет новой домашней площадкой клуба взамен Дворца спорта на улице Лавочкина. Свидетелями строительства новой спортивной арены стали олимпийские чемпионы Игр 2012 года в Лондоне — Сергей Гранкин, Александр Волков, Юрий Бережко и Дмитрий Ильиных.
Спортивное сооружение станет современной волейбольной ареной, отвечающей всем международным требованиям и стандартам. Вместимость арены составит 3500 зрителей.
В здании также появятся
По словам генерального директора
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