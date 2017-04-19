Руководство и волейболисты московского «Динамо» посетили стройку новой арены

Арену планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году, она станет новой домашней площадкой клуба взамен Дворца спорта на улице Лавочкина. Свидетелями строительства новой спортивной арены стали олимпийские чемпионы Игр 2012 года в Лондоне — Сергей Гранкин, Александр Волков, Юрий Бережко и Дмитрий Ильиных.

Спортивное сооружение станет современной волейбольной ареной, отвечающей всем международным требованиям и стандартам. Вместимость арены составит 3500 зрителей.

В здании также появятся спортивно-оздоровительный центр с тренажерным залом, два тренировочных зала и медико- восстановительный центр, а на территории комплекса разместятся апартаменты.