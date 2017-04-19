Российские волейболистки сыграют контрольные матчи в Турции перед отбором к ЧМ

«3 мая начинается сбор в Новогорске. Он пройдет до самого первого турнира, который является ответственным для нас, поскольку это отборочный турнир на чемпионат мира в конце мая в Хорватии. 26 мая мы вылетаем на два контрольных матча в Турцию, а оттуда переезжаем в Хорватию», — сказал он.

Кузюткин в начале февраля был утвержден на посту главного тренера национальной команды.

Второй этап отборочного турнира к чемпионату мира с участием сборной России пройдет с 30 мая по 4 июня.