Российские волейболистки сыграют контрольные матчи в Турции перед отбором к ЧМ
МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женская сборная России по волейболу проведет два товарищеских матча в Турции в преддверии отборочного турнира к чемпионату мира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Владимир Кузюткин.
«3 мая начинается сбор в Новогорске. Он пройдет до самого первого турнира, который является ответственным для нас, поскольку это отборочный турнир на чемпионат мира в конце мая в Хорватии. 26 мая мы вылетаем на два контрольных матча в Турцию, а оттуда переезжаем в Хорватию», — сказал он.
Кузюткин в начале февраля был утвержден на посту главного тренера национальной команды.
Второй этап отборочного турнира к чемпионату мира с участием сборной России пройдет с 30 мая по 4 июня.
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