Кузюткин: Шансы у казанского и московского ВК «Динамо» на победу в чемпионате РФ равны

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Столичное «Динамо» выиграло во втором матче серии в Москве со счетом 3−0. Счет в серии до трех побед — 1−1.

«Шансы после этих двух дней, я считаю, абсолютно равны. Если поначалу преимущество отдавали столичному “Динамо”, то казанская команда показывает сейчас очень неплохую игру и может достойно сыграть против одноименного клуба из Москвы, — сказал Кузюткин. — Конечно, всем бы хотелось продлить этот спектакль до пяти матчей, но обе команды показывают хороший волейбол. Вчера выиграла та команда, которая больше хотела, а мастерство обеих команд отошло на второй план. Сейчас команды втянулись в игровой ритм и шансы, повторюсь, равные».

«Очень тяжело при спаренных играх два дня показать ровную хорошую игру, на своем опыте я знал, что Казань второй раз также хорошо не сыграет, также как и московское “Динамо” второй раз плохо не сыграет», — добавил специалист.

Следующая игра пройдет в Казани 28 апреля.