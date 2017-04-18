Битва за чемпионство: возрождение Москвы
Второй матч «золотой серии» женской суперлиги выиграло московское «Динамо» — 3:0.
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Накануне москвички уступили казанскому «Динамо» со счетом 0:3. Второй матч серии был для команды Юрия Панченко в некоторой степени определяющим — не слишком комфортно было бы ехать в Казань, уступив в обеих домашних играх. Но москвички будто обрели второе дыхание и во втором матче показали впечатляющую командную игру.
Если в первой встрече у команды Панченко не получалось ничего, то во вторник спортсменок будто подменили, и на поле вышла совсем другая команда — таким болельщики привыкли видеть московское «Динамо». От присутствовавшей накануне растерянности не осталось и следа — команда
Свои амбиции сравнять счет хозяйки продемонстрировали уже в первом сете, оторвавшись ко второму техническому
Будто
Третий сет получился не менее красивым и насыщенным. Фетисова подала эйс, и команды ушли на технический перерыв при счете 8:3 — настроение после вчерашней неудачи у москвичек испарилось окончательно. В середине партии казанские волейболистки вновь сделали попытку догнать соперниц, но сумели лишь подобраться поближе. На табло горели 3:0, а в серии — 1:1. Обе команды ушли на перерыв с пищей для размышления.
ПЕРВЫМИ МАТЧАМИ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ ОБА ТРЕНЕРА
Панченко не стал делиться тренерскими находками, которые позволили преобразить команду буквально за одни сутки, но отметил характер и дух спортсменок, а также подчеркнул, что не ждет легких матчей в продолжении серии.
— Физически девочки выглядят великолепно, а вчера, возможно, перегорели — Казань сыграла здорово, а у нас ничего не получилось, — сказал главный тренер. — Очень рад, что сумели после вчерашнего очень тяжелого поражения настроиться. Что сказал команде? Пусть это останется нашей тайной. Надо просто верить в свою команду и себя, я уверен, что девчонки могут играть намного лучше.
— Кого бы отметили по игре?
— Я бы сказал — меня, но это будет нескромно. Шучу! Конечно, вся команда здорово сыграла. Не видел проценты, но они сейчас меня волнуют меньше всего. Я знаю, что на площадке была команда, которая играла по принципу один за всех и все за одного. Сегодня мы показали характер. Это надо закрепить, пригодится в дальнейшем.
Ришат Гилязутдинов в свою очередь назвал исход игры вполне закономерным, учитывая нелегкий график спортсменок в последнюю неделю. Даже разница в сутки могла сыграть не в пользу его команды, тем не менее, счет в серии специалист считает вполне комфортным, а
— Последние шесть дней мы находились не просто в работе, а еще и сделали четыре перелета и 15-го сыграли сумасшедший матч финала Кубка ЕКВ, — напомнил рулевой Казани. — Как бы то ни было, люди не железные, им памятник надо ставить за то, что они выдержали такие сверхнагрузки. Понятно, что Москва сегодня была посвежее. Считаю, что результат абсолютно нормальный.
Мы
Елена СОБОЛЬ
из Москвы.
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