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18 апреля 2017, 18:29 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Уралочки» обыграли «Енисей» и сравняли счет в серии за третье место ЧР

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт. Волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области обыграли красноярский «Енисей» во втором матче серии за третье место чемпионата России.

Встреча, прошедшая во вторник в Нижнем Тагиле, завершилась со счетом 3:2 (25:20, 25:16, 17:25, 20:25, 15:12) в пользу «Уралочки». Счет в серии до трех побед стал 1−1.

Третий и четвертый матчи серии пройдут 24 и 25 апреля в Красноярске.
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