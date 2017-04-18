Волейболистки «Уралочки» обыграли «Енисей» и сравняли счет в серии за третье место ЧР

Встреча, прошедшая во вторник в Нижнем Тагиле, завершилась со счетом 3:2 (25:20, 25:16, 17:25, 20:25, 15:12) в пользу «Уралочки». Счет в серии до трех побед стал 1−1.

Третий и четвертый матчи серии пройдут 24 и 25 апреля в Красноярске.