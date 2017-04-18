Пять самых красивых волейболисток Казахстана
Первый выпуск новой рубрики Vesti.kz.
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Vesti.kz запускает цикл материалов о самых красивых спортсменках страны. С этого момента наша редакция будет знакомить читателей с самыми яркими представительницами в различных видах спорта. Открывают нашу рубрику ТОП-5 самые красивые представительницы казахстанского волейбола.
Сабина Алтынбекова (ВК «Алматиночка»)
Самая популярная волейболистка Казахстана выступает за скромный алматинский коллектив. Недавно Алтынбекова открыла собственную линию одежды. Активно принимает участие в околоспортивной жизни страны. На зимней Универсиаде-2017 Алтынбекова поучаствовала в факельной церемонии.
Волейболистка стала известной после участия в молодежном чемпионате Азии 2014 года. Китайские журналисты обратили внимание на внешность казахстанки. За считанные дни у Алтынбековой появились сотни тысяч поклонников в Азии. Количество ее подписчиков в Instagram превысило 610 тысяч. Тем не менее, сама волейболистка предпочитает, чтобы к ней относились, в первую очередь, как к спортсменке. В 2015 году она отправилась повышать квалификацию в Японию, где играла в составе местного клуба, но спустя год вернулась в Казахстан. Сейчас Сабина является капитаном своей команды.
Алина Кушнерова (ВК «Алтай»)
23-летняя Кушнерова играет на позиции первого темпа в
Кристина Аниконова (ВК «Алтай»).
26-летняя Аниконова родилась в
Татьяна Машкова (пляжный волейбол)
29-летняя казахстанская спортсменка в паре с Ириной Цимбаловой на протяжении нескольких лет считалась сильнейшей в Казахстане. Они неоднократно выигрывали международные турниры и побеждали на чемпионате Азии. Сейчас Татьяна выступает в тандеме с Бахтыгуль Самаликовой. На недавнем чемпионате Азии они заняли пятое место.
Регина Гафарова (ВК «Костанай»)
24-летняя спортсменка из Костаная выступает в высшей лиге чемпионата Казахстана. Волейболистка отказалась от карьеры модели в пользу спорта.
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