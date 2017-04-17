Пляжные волейбол и футбол будут представлены на II Европейских играх в 2019 году

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По словам Максима Рыженкова, уже достигнута договоренность по отдельным видам спорта. «Будет представлена гимнастика (спортивная, художественная, акробатика), три вида борьбы, дзюдо, самбо, гребля на байдарках и каноэ, настольный теннис, скорее всего будет бадминтон, стендовая и пулевая стрельба. Из игровых видов спорта: баскетбол 3×3, пляжный волейбол, пляжный футбол. Это те виды, по которым достигнут консенсус», — рассказал Максим Рыженков.

Окончательно программа по видам спорта II Европейских игр будет утверждена позже, после того как в мае текущего года состоится заседание комиссии ЕОК по подготовке к Евроиграм-2019.