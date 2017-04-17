Пляжные волейбол и футбол будут представлены на II Европейских играх в 2019 году
17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель главы администрации Президента Беларуси, первый
вице-президент НОК Максим Рыженков в телепрограмме «Арена» на канале «Беларусь 1» назвал 16 видов спорта, который войдут в программу II Европейских игр в 2019 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По словам Максима Рыженкова, уже достигнута договоренность по отдельным видам спорта. «Будет представлена гимнастика (спортивная, художественная, акробатика), три вида борьбы, дзюдо, самбо, гребля на байдарках и каноэ, настольный теннис, скорее всего будет бадминтон, стендовая и пулевая стрельба. Из игровых видов спорта: баскетбол 3×3, пляжный волейбол, пляжный футбол. Это те виды, по которым достигнут консенсус», — рассказал Максим Рыженков.
Окончательно программа по видам спорта II Европейских игр будет утверждена позже, после того как в мае текущего года состоится заседание комиссии ЕОК по подготовке к Евроиграм-2019.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter