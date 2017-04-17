Казань громит Москву

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Первая волейбольная мини-сенсация случилась еще до первой игры «золотой серии». В матче за третье место «Енисей» неожиданно обыграл в гостях «Уралочку» Николая Карполя. Таким образом, сибирячки сделали первый шаг не только к призовому месту, но и к Лиге чемпионов.

Продолжился день сюрпризов в Москве. Казань на удивление легко взяла первый матч. Об усталости, о которой говорилось накануне, не шло и речи. Особенно явно это проявилось в середине стартовой партии, когда сразу… четыре подопечных Ришата Гилязутдинова прыгнули за уходящим мячом. Не спасли. Но иллюстрацией настроя Казани на игру это стало замечательной.

В дальнейшем гости провели просто образцово-показательную партию. Минимум невынужденных ошибок, отличная игра в защите. Потрясающе действовала Евгения Старцева — связующая остро подавала, а ее пас с разворотом на 180 градусов стал одним из украшений игры.

МОСКВА ПОТЕРЯЛА ИГРОВОЙ ТОНУС

С москвичками же происходило ровно то, чего боялись руководство и болельщики команды — спортсменки потеряли тонус после 12-дневного перерыва без игр. Заметно нервничала Екатерина Панкова, мало что получалось у Натальи Гончаровой. Хозяйки даже толком не успели понять, что происходит, когда счет на табло дорос до 25:18 в пользу Казани.

Во второй партии хозяйки, казалось, постепенно стали приходить в себя. Все этого ждали. Казань в том числе, а потому победительницы Кубка ЕКВ и не думали сбавлять обороты. Равная борьба шла вплоть до середины сета. Представлялось, что именно так команды дойдут и до развязки. Не тут-то было. Гостьи вместо того, чтобы физически подсесть, наоборот добавили. А москвички в момент, когда пора было окончательно приходить в себя, напротив — начали трястись еще больше.

— Рискуйте на подаче, — кричал Юрий Панченко во время тайм-аута. Но счет с 18:22 только вырос до 18:24 не в пользу его команды.

У Гончаровой по итогам партии были удручающие показатели — лишь две реализованных атаки из девяти. Вот только виновата здесь далеко не одна Наталья — огромное количество передач на нее были настолько неудобными, что Гончаровой не оставалось ничего, кроме как просто перебрасывать мяч на другую половину.

Было ощущение, что динамовки были без игровой практики не 12 дней, а два месяца.

ИГРА КАЗАНИ БЫЛА ПОЧТИ ИДЕАЛЬНОЙ

Страшно представить, что творилось в душе у москвичек после такого начала. Ладно счет, но игра. Казань просто разрывала соперниц. И переломить ситуацию подопечные Панченко так и не сумели. Наоборот — в третьем сете рассыпались окончательно.

В начале партии на подачу встала Старцева, и это предопределило ее исход. Четыре (!) эйса и столько же мячей, поставивших в тупик защиту хозяек — и счет уже 1:9! Между подачами Евгении «Динамо» успело взять тайм-аут, провести замены — ничего не помогало.

Никакой погони у москвичек не получилось. Максимум, что им удалось — в какой-то момент приблизиться на расстояние четырех очков. Но не более. Блок у действующих чемпионок России в этот вечер так и не проснулся.

— Со стороны нашей команды сегодня была практически идеальная игра, — признал Гилязутдинов. — Но какие-то выводы делать рано. Каждый матч не похож на другой, и как будет складываться завтрашняя встреча, сказать невозможно.

В этом наставник команды из Татарстана совершенно прав. Хозяйки загнали себя в крайне невыгодную ситуацию. Осечка в следующем матче будет означать, что в Казань им придется ехать при счете в серии 0:2. И это почти приговор. Больше того, и на «Финал четырех» Лиги чемпионов, который пройдет уже в конце этой недели, настроиться при двух подряд поражениях будет непросто.

Это значит, что сегодня московское «Динамо» выйдет на игру с сумасшедшим настроем. Хотя против Казани, поймавшей такой кураж, и этого может не хватить. Или динамовки из третьей столицы все-таки подсядут физически? Этого не знает никто. Но очевидно, что в финальной серии женской суперлиги становится все интереснее.

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Казань» (Казань) — 0:3 (18:25, 19:25, 18:25).