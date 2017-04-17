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17 апреля 2017, 21:21 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

ЖВК «Динамо» (Казань) обыграл «Динамо» (Москва) в первом матче финала ЧР

Волейболистки казанского «Динамо» обыграли своих одноклубниц из Москвы в первом матче финала чемпионата России.

Волейболистки казанского Динамо обыграли своих <span class=error>одноклубниц</span> из Москвы в первом матче финала чемпионата России. Увеличить
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Матч, прошедший в Москве в понедельник, завершился со счетом 3−0 (25:18, 25:19, 25:18) в пользу казанского клуба.

Второй матч серии до трех побед пройдет в Москве 18 апреля. Третий матч между московским и казанским «Динамо» состоится 28 апреля в Казани.
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