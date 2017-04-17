Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29458608/
17 апреля 2017, 20:36 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«НОВА» может стать «Крыльями Советов»

Волейбольные болельщики активно откликнулись на призыв «НОВЫ» выбрать новое название для клуба.

Первый этап завершён, к голосованию во втором этапе допущены два названия — «Новая Самара» и «Крылья Советов». Проголосовать можно на странице клуба «ВКонтакте».

«Пришло время подвести первые итоги объявленного нами конкурса на новое название клуба. Информацию о конкурсе, размещённую на нашем сайте и в социальных сетях, просмотрели более 10 тыс. человек. Вами было прислано более 50 различных вариантов. Волейбольный клуб благодарит всех принявших участие в конкурсе и объявляет о начале второго этапа. После тщательного изучения всех предложенных вариантов, конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители администрации клуба и спонсоров, выбрала два наиболее понравившихся названия — “Новая Самара” и “Крылья Советов”. Каким станет новое имя клуба, зависит от вас!» — говорится в сообщении пресс-службы «НОВЫ».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 апреля

5 команд, которые лидировали с отрывом, но всё потеряли

Врагам назло. Как пережить трагедию и стать мамой

Секта свидетелей чемпионства. Почему «Спартак» угрожает Москве