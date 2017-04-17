«Енисей» выиграл у «Уралочки» первый матч серии за 3-е место
В первом матче серии за третье место чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги «Уралочка-НТМК» на своей площадке в четырёх партиях уступила красноярскому «Енисею» со счётом 1:3.
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Счёт в серии до трёх побед стал 1:0 в пользу «Енисея». Второй матч состоится 18 апреля на площадке «Уралочки». Третий — 24 апреля в Красноярске.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Серия за третье место. Первый матч
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (24:26, 20:25, 25:20, 23:25).
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