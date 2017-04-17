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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29455892/
17 апреля 2017, 15:59 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Переходный турнир между командами Суперлиги и Высшей лиги «А» отменён

Директорат Всероссийской федерации волейбола постановил «в связи со сложной финансовой ситуацией и согласием всех участвующих команд отменить проведение переходного турнира между командами Суперлиги и Высшей лиги «А».

«Зачёт мест и определение команд по лигам оставить по итогам чемпионата России 2017 года в указанных лигах», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.

Таким образом, краснодарское «Динамо» и «Динамо-ЛО» в следующем сезоне сыграют в Суперлиге.
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