Переходный турнир между командами Суперлиги и Высшей лиги «А» отменён

«Зачёт мест и определение команд по лигам оставить по итогам чемпионата России 2017 года в указанных лигах», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.



Таким образом, краснодарское «Динамо» и «Динамо-ЛО» в следующем сезоне сыграют в Суперлиге.