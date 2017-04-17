Машкова и Самаликова стали пятыми на чемпионате Азии
Казахстанские пляжники выступили на чемпионате Азии в Таиланде, который был объединен с турниром Samila Open.
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Наилучший результат среди казахстанских дуэтов показали Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова, занявшие итоговое пятое место. На групповом этапе Машкова и Самаликова выиграли три матча из трех против команд Новой Зеландии, Таиланд и Индонезии. В 1/8 финала казахстанки в двух сетах одолели дуэт из Новой Зеландии. Остановить наших спортсменок в четвертьфинале сумели китаянки Ван и Юэ.
Еще один казахстанский дуэт в составе Ирины Цимбаловой и Татьяны Никитиной также успешно преодолел групповую стадию. Несмотря на два поражение от команд Гонконга и Вануату, победа над соперницами из Вьетнама позволила спортсменкам выйти в
В мужской части соревнований оба казахстанских дуэта, успешно преодолев групповую стадию, не сумели пробиться в четвертьфинал. В
Чемпионат Азии по пляжному волейболу и турнир Samila Open. Мужчины. Самила, Таиланд.
Групповой этап.
Группа D
Дьяченко/Сидоренко (Казахстан) — Анджана/Дилипа (Шри-Ланка) 2:0 (21:15, 21:16)
Дьяченко/Сидоренко (Казахстан) — Анил/Аднан (Мальдивы) 2:0 (21:15, 21:11)
Дьяченко/Сидоренко (Казахстан) — Такахаши/Ширатори (Япония) 2:1 (21:17, 18:21, 15:9)
Группа Е
Яковлев/Кулешов (Казахстан) — Хассан/Ахмед (Саудовская Аравия) — 2:0 (21:19, 21:16)
Яковлев/Кулешов (Казахстан) — Адам/Шиуназ (Мальдивы) 2:0 (21:18, 21:19)
Яковлев/Кулешов (Казахстан) — Гиланг/Дананг (Индонезия) 0:2 (14:21, 15:21)
Плей-офф
Дьяченко/Сидоренко (Казахстан) — Рауфи/Салеми (Иран) 1:2 (17:21, 21:16, 15:17)
Яковлев/Кулешов (Казахстан) — Нуттанон/Седтават (Таиланд) 1:2 (21:17, 15:21, 9:15)
Женщины, групповой этап
Группа Е
Цимбалова/Никитина (Казахстан) — Тран/Хоа (Вьетнам) 2:1 (16:21, 21:8, 15:12)
Цимбалова/Никитина (Казахстан) — Юн/Юэнь (Гонконг) 1:2 (21:9, 17:21, 13:15)
Цимбалова/Никитина (Казахстан) — Джо/Матауату (Вануату) 0:2 (16:21, 15:21)
Группа Н
Машкова/Самаликова (Казахстан) — Линдсей-Браун/Куигли (Новая Зеландия) 2:0 (21:15, 21:12)
Машкова/Самаликова (Казахстан) — Паварун/Тхатсарида (Таиланд) 2:0 (21:13, 21:8)
Машкова/Самаликова (Казахстан) — Путу/Дхита (Индонезия) 2:0 (21:12, 21:14)
Плей-офф
Машкова/Самаликова (Казахстан) — Тилли/Бэйн (Новая Зеландия) 2:0 (21:18, 21:12)
Цимбалова/Никитина (Казахстан) — Полли/Уиллс (Новая Зеландия) 0:2 (16:21, 14:21)
Четвертьфинал
Машкова/Самаликова (Казахстан) — Ван/Юэ (Китай) 0:2 (16:21, 14:21).
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