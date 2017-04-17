Машкова и Самаликова стали пятыми на чемпионате Азии

Наилучший результат среди казахстанских дуэтов показали Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова, занявшие итоговое пятое место. На групповом этапе Машкова и Самаликова выиграли три матча из трех против команд Новой Зеландии, Таиланд и Индонезии. В 1/8 финала казахстанки в двух сетах одолели дуэт из Новой Зеландии. Остановить наших спортсменок в четвертьфинале сумели китаянки Ван и Юэ.



Еще один казахстанский дуэт в составе Ирины Цимбаловой и Татьяны Никитиной также успешно преодолел групповую стадию. Несмотря на два поражение от команд Гонконга и Вануату, победа над соперницами из Вьетнама позволила спортсменкам выйти в плей-офф турнира. В плей-офф Цимбалова и Никитина проиграли дуэту из Новой Зеландии. Победительницами турнира в итоге стали Луиз Боуден и Талика Клэнси из Австралии, обыгравшие в финале китаянок Ван Фань и Юэ Юань со счетом 2:0. Бронзовыми призерками стали также представительницы Австралии — Фиби Бэлл и Николь Лэйрд.



В мужской части соревнований оба казахстанских дуэта, успешно преодолев групповую стадию, не сумели пробиться в четвертьфинал. В плей-офф Александр Дьяченко и Алексей Сидоренко в упорном трехсетовом противостоянии уступили иранцам Рахману Рауфи и Бахману Салеми — 1:2. А Алексей Кулешов и Дмитрий Яковлев также в тяжелом поединке проиграли команде из Таиланда. Рауфи и Салеми в итоге стали чемпионами Азии, в трех сетах обыграв в финале индонезийцев Чандру и Асфию. Бронзовые награды завоевали австралийцы Дэмиен Шуман и Крис Макхью.



Чемпионат Азии по пляжному волейболу и турнир Samila Open. Мужчины. Самила, Таиланд.



Групповой этап.



Группа D

Дьяченко/Сидоренко (Казахстан) — Анджана/Дилипа (Шри-Ланка) 2:0 (21:15, 21:16)

Дьяченко/Сидоренко (Казахстан) — Анил/Аднан (Мальдивы) 2:0 (21:15, 21:11)

Дьяченко/Сидоренко (Казахстан) — Такахаши/Ширатори (Япония) 2:1 (21:17, 18:21, 15:9)



Группа Е

Яковлев/Кулешов (Казахстан) — Хассан/Ахмед (Саудовская Аравия) — 2:0 (21:19, 21:16)

Яковлев/Кулешов (Казахстан) — Адам/Шиуназ (Мальдивы) 2:0 (21:18, 21:19)

Яковлев/Кулешов (Казахстан) — Гиланг/Дананг (Индонезия) 0:2 (14:21, 15:21)



Плей-офф

Дьяченко/Сидоренко (Казахстан) — Рауфи/Салеми (Иран) 1:2 (17:21, 21:16, 15:17)

Яковлев/Кулешов (Казахстан) — Нуттанон/Седтават (Таиланд) 1:2 (21:17, 15:21, 9:15)



Женщины, групповой этап



Группа Е

Цимбалова/Никитина (Казахстан) — Тран/Хоа (Вьетнам) 2:1 (16:21, 21:8, 15:12)

Цимбалова/Никитина (Казахстан) — Юн/Юэнь (Гонконг) 1:2 (21:9, 17:21, 13:15)

Цимбалова/Никитина (Казахстан) — Джо/Матауату (Вануату) 0:2 (16:21, 15:21)



Группа Н

Машкова/Самаликова (Казахстан) — Линдсей-Браун/Куигли (Новая Зеландия) 2:0 (21:15, 21:12)

Машкова/Самаликова (Казахстан) — Паварун/Тхатсарида (Таиланд) 2:0 (21:13, 21:8)

Машкова/Самаликова (Казахстан) — Путу/Дхита (Индонезия) 2:0 (21:12, 21:14)



Плей-офф

Машкова/Самаликова (Казахстан) — Тилли/Бэйн (Новая Зеландия) 2:0 (21:18, 21:12)

Цимбалова/Никитина (Казахстан) — Полли/Уиллс (Новая Зеландия) 0:2 (16:21, 14:21)



Четвертьфинал

Машкова/Самаликова (Казахстан) — Ван/Юэ (Китай) 0:2 (16:21, 14:21).