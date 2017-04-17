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17 апреля 2017, 11:32 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Зенит» поздравил «Динамо-Казань» с победой в Кубке ЕКВ

Казанский «Зенит» поздравил женскую команду «Динамо-Казань» с победой в Кубке ЕКВ.

Подопечные Ришата Гилязутдинова в финале одолели итальянский клуб «Бусто Арсицио». В первой встрече «Динамо» победило в четырёх партиях, в ответной — в пяти.

«Руководство, тренерский штаб, игроки и болельщики “Зенита” поздравляют коллектив женского клуба со значимым успехом! Желаем новых побед во благо татарстанского и российского спорта!» — говорится в сообщении на официальный сайт казанского «Зенита».
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