Золотая серия для «Динамо»

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Развязка нынешнего розыгрыша суперлиги обещает быть чрезвычайно интересной. Вполне возможно, что судьба золота — впервые за последние семь лет — решится лишь в пятой игре. Оба «Динамо» нынче очень хороши. Да и статистика последних игр у команд равная — в регулярном чемпионате они обменялись гостевыми победами в пяти сетах, первое место на предварительном этапе заняли москвички, а вот Кубок России выиграла Казань.

При этом очевидно, что в первых двух играх серии команде Ришата Гилязутдинова придется несладко. Его «Динамо», проявив недюжинный характер, сумело выйти победителем в полуфинальной серии суперлиги с «Уралочкой», одолеть в полуфинале Кубка EКВ «Галатасарай» (выбившего из борьбы за золото в чемпионате Турции главного фаворита Лиги чемпионов «Вакыфбанк»), а затем в непростом финале с «Бусто-Арсицио» взять трофей. Помимо огромного количества положительных эмоций эти поединки забрали у «Динамо» очень много сил. Слишком или все-таки нет — вот в чем вопрос.

Еще в субботу Казань играла ответную игру финала Кубка ЕКВ в Италии, в воскресенье команда добиралась в Москву, а уже в понедельник и вторник ей предстоит биться с действующими чемпионками России. При таких раскладах даже один победный матч станет достижением для Евгении Старцевой и ее подруг по команде.

СВЕЖЕСТЬ ПРОТИВ УСТАЛОСТИ И НАОБОРОТ

В то же время у московского «Динамо» другое видение ситуации. Генеральный директор команды Владимир Зиничев в недавнем интервью «СЭ» обратил внимание, что если Казань к финальной серии подойдет в игровом тонусе, то москвички последнюю официальную игру провели еще 5 апреля. А в игровых видах спорта перенасыщенный календарь лучше, чем пустой.

Правда в этих словах, конечно, есть, но все-таки действующие чемпионки страны — фаворитки первых двух матчей. Вполне возможно, что одна-две партии уйдут на то, чтобы Наталья Гончарова и Ко вспомнили соревновательную атмосферу, почувствовали соперника, однако свежесть в данном случае будет на их стороне. К тому же москвички прекрасно понимают, что им необходимо создать задел перед ответными поединками, ведь к ним ситуация с готовностью команд будет обратной.

Если Казань после двух предстоящих игр будет готовиться к продолжению серии целых 10 дней, то столичному «Динамо» на этой неделе предстоят сразу четыре игры: помимо финала суперлиги команду Юрия Панченко ждет «Финал четырех» Лиги чемпионов в Италии. И в каком эмоциональном состоянии москвички вернутся из Тревизо — сказать невозможно.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ДЕСЕРТ

Самое прекрасное, что все предстартовые расклады могут развеяться как погода в Москве, которая еще неделю назад была замечательной. Женский волейбол — крайне непредсказуемая штука. Зачастую не только не оправдываются прогнозы, но и ход игры в момент, когда ожидать этого невозможно, переворачивается с ног на голову. А затем, когда только начинаешь осознавать произошедшее, все меняется в обратную сторону.

По этой самой причине нужно быть готовым к любому исходу двух предстоящих матчей, не говоря уже о всей серии. И пропускать такие игры ни в коем случае нельзя. Панченко против Гилязутдинова, атака Натальи Гончаровой против блока Ирины Заряжко, доминиканская мощь Бетании де ла Крус или болгарская хитрость Элицы Василевой, передачи Екатерины Косьяненко против пасов Евгении Старцевой — и еще десятки интриг. В женском российском волейболе пришла пора самого интересного.

КАЛЕНДАРЬ ФИНАЛА

17 апреля, 19.00. Динамо М — Динамо-Казань.

18 апреля, 19.00. Динамо М — Динамо-Казань.

28 апреля, 19.00. Динамо-Казань — Динамо М.

29 апреля. Динамо-Казань — Динамо М (при необходимости).

2 мая. Динамо М — Динамо-Казань (при необходимости).

КАЛЕНДАРЬ СЕРИИ ЗА 3-е МЕСТО

17 апреля, 16.30. Уралочка-НТМК — Енисей.

18 апреля, 15.30. Уралочка-НТМК — Енисей.

24 апреля, 15.00. Енисей — Уралочка-НТМК.

25 апреля. Енисей — Уралочка-НТМК (при необходимости).