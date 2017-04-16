Гурбанов: В 2017-м азербайджанский волейбол имеет шанс добиться больших побед
Президент федерации волейбола Азербайджана Джавид Гурбанов на встрече с тренерами национальных сборных выразил готовность помогать в преодолении возникающих трудностей.
«Это наша семья, есть взрослые и маленькие. Спортсмены должны постараться удачно выступить на соревнованиях, чтобы выиграть. Для нас главное — это ваши победы. Мы готовы решать ваши проблемы. В этом году есть шанс добиться больших побед. Спорт ваша жизнь, а мы всегда рядом с вами», — приводит слова Гурбанова Azerisport.
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