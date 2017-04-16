Гурбанов: В 2017-м азербайджанский волейбол имеет шанс добиться больших побед

«Это наша семья, есть взрослые и маленькие. Спортсмены должны постараться удачно выступить на соревнованиях, чтобы выиграть. Для нас главное — это ваши победы. Мы готовы решать ваши проблемы. В этом году есть шанс добиться больших побед. Спорт ваша жизнь, а мы всегда рядом с вами», — приводит слова Гурбанова Azerisport.