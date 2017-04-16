Юношеские волейбольные сборные Беларуси успешно прошли квалификацию к ЧЕ

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Мужская команда в отборочном турнире выступила в группе Е, матчи которой состоялись в Черкассах. Подопечные тренера Алексея Ковалева одержали две победы. В первом туре были повержены соперники из Венгрии — 3:0 (25:17, 25:10, 25:21), а в решающей второй игре белорусы не оставили шансов Украине — 3:0 (25:16, 25:11, 25:21). Самым результативным во втором матче квалификации у гостей стал Владислав Давыскиба — 23 очка. Решающая часть европейского первенства состоится с 3 по 11 июля в турецком городе Конья.

Сборная девушек до 16 лет заняла первое место в отборочной группе А, матчи которой завершились в Белграде. Белоруски праздновали победы во всех трех играх. На старте соревнований они были сильнее соперниц из Венгрии — 3:1. Далее с таким же счетом была обыграна Черногория — 3:1.

Решающей в борьбе за первое место в группе А и путевку в финальную часть чемпионата Европы стала встреча с Сербией, которую белорусские волейболистки выиграли — 3:2 (20:25, 18:25, 25:22, 27:25, 15:10). Наиболее результативно в прошедшей встрече с соперницами из Балкан действовала минчанка Ксения Лебедкина, на ее счету 25 очков. Финальная часть чемпионата Европы состоится с 21 по 29 июля в болгарском городе Самоков.

Как сообщалось, юниорская сборная Беларуси среди девушек до 18 лет завоевала бронзовые награды чемпионата Европы в голландском Арнеме и получила право выступить в июле на Европейском юношеском олимпийском фестивале в венгерском Дьоре, а также чемпионате мира в Аргентине. Один из самых важных стартов сезона пройдет с 18 по 27 августа в городах Росарио и Санта-Фе.

Медали ЧЕ позволят волейболисткам юниорской сборной уверенно выступать на других турнирах — Шамко’Бронзовые награды континентального первенства — хороший результат. Команда не должна останавливаться на достигнутом, призовое место поможет игрокам и тренерам прогрессировать, — отметил министр.