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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29445071/
16 апреля 2017, 14:07 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Американки Дикелло и Штокман победили на этапе Мирового тура в Лангкави

Американки Кимберли Дикелло и Эмили Штокман победили на этапе Мирового тура категории «Одна звезда» в Лангкави.

Вторыми стали представительницы Австрии, а третье место заняли австрийки.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «Одна звезда». Лангкави, Малайзия
Женщины

Финал
К. Дикелло/Э. Штокман (США) — С. Накладалова/М. Боннерова (Чехия) — 2:1 (22:20, 22:24, 17:15).

Матч за третье место
К. Римсер/Л Плешютшниг (Австрия) — Н. Штраусс/Т. Штраусс (Австрия) — 2:0 (21:18, 21:13).
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