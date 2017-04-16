Кубинцы Гонсалес/Нивалдо победили на этапе Мировой серии по бич-волею в Малайзии
МОСКВА, 16 апр —
Р-Спорт. Кубинцы Серхио Рейналдо Гонсалес Байард и Нивалдо Надир Диас Гомес стали победителями этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит на Лангкави (Малайзия).
Кубинская пара в воскресном финале нанесла поражение австрийцам Флориану Шнетцеру и Петеру Эглзееру — 21:17, 21:18.
Третье место заняли эстонцы Кусти Нылвак и Март Тийсаар.
Российские волейболисты участия в этапе не принимали.
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