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16 апреля 2017, 12:33 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Кубинцы Гонсалес/Нивалдо победили на этапе Мировой серии по бич-волею в Малайзии

МОСКВА, 16 апр — Р-Спорт. Кубинцы Серхио Рейналдо Гонсалес Байард и Нивалдо Надир Диас Гомес стали победителями этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит на Лангкави (Малайзия).

Кубинская пара в воскресном финале нанесла поражение австрийцам Флориану Шнетцеру и Петеру Эглзееру — 21:17, 21:18.

Третье место заняли эстонцы Кусти Нылвак и Март Тийсаар.

Российские волейболисты участия в этапе не принимали.
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