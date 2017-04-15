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15 апреля 2017, 13:07 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Абалакина/Дабижа проиграли во 2-м раунде этапа Мирового тура по бич-волею в Малайзии

Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа проиграли чешкам Сарке Накладаловой и Мартине Боннеровой в матче второго раунда этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит на Лангкави (Малайзия).

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась поражением россиянок со счетом 0−2 (19:21, 17:21).

Соперницы чешской пары в полуфинале турнира определятся позднее.
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Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа победили шотландок Линн Битти и Мелиссу Коуттс в матче первого раунда этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит на Лангкави (Малайзия).
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