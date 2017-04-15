Абалакина/Дабижа победили Битти/Коуттс на этапе Мирового тура по бич-волею в Малайзии
Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа победили шотландок Линн Битти и Мелиссу Коуттс в матче первого раунда этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит на Лангкави (Малайзия).
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2−0 (21:10, 21:19) в пользу россиянок.
Во втором раунде Абалакина и Дабижа позднее в субботу сыграют с чешками Саркой Накладаловой и Мартиной Боннеровой.
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