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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29437606/
15 апреля 2017, 11:03 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Абалакина/Дабижа победили Битти/Коуттс на этапе Мирового тура по бич-волею в Малайзии

Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа победили шотландок Линн Битти и Мелиссу Коуттс в матче первого раунда этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит на Лангкави (Малайзия).

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2−0 (21:10, 21:19) в пользу россиянок.

Во втором раунде Абалакина и Дабижа позднее в субботу сыграют с чешками Саркой Накладаловой и Мартиной Боннеровой.
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