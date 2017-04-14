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14 апреля 2017, 23:30 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» впервые победили в чемпионате Беларуси

14 апреля. Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты «Шахтера» впервые в истории команды победили в чемпионате Беларуси, обыграв в третьем матче финальной серии минской «Строитель» со счетом 3:1 (25:20, 24:26, 25:16, 25:20), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женском чемпионате <span class=error>Беларуси</span> борьбу за первое место ведут <span class=error>Минчанка</span> и <span class=error>мозырская</span> Жемчужина Полесья. В серии до трех побед столичные волейболистки ведут 1:0 одержав победу на своей площадке со счетом 3:2. Увеличить
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Солигорский клуб занял первое место на предварительном этапе турнира и получил преимущество своей площадки перед началом решающей стадии в плей-офф в борьбе за золотые награды. В родных стенах горняки дважды были сильнее минчан (3:0, 3:1) и каждый следующий матч мог принести им золотые медали чемпионата. «Шахтер» не стал откладывать дело в долгий ящик и уже в Минске оформил чемпионство, добившись победы в четырех партиях. Ранее минский «Строитель» семь лет подряд занимал первое место в турнире.

Бронзовыми призерами стали волейболисты БАТЭ-БГУФК, которые в решающей третьей игре были сильнее обуховского «Легиона» — 3:1 (25:16, 25:19, 23:25, 28:26).

По итогам чемпионата Беларуси по волейболу определены лучшие игроки по амплуа. Павел Куклинский («Строитель») признан лучшим нападающим, лучшим пасующим — Юрий Лабецкий («Шахтер»), лучший блокирующий — Андрей Протасеня («Шахтер»), лучшим игроком признан украинский легионер горняков Виталий Бондарь («Шахтер»).

В женском чемпионате Беларуси борьбу за первое место ведут «Минчанка» и мозырская «Жемчужина Полесья». В серии до трех побед столичные волейболистки ведут 1:0, одержав победу на своей площадке со счетом 3:2.

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