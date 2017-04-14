Волейболисты «Шахтера» впервые победили в чемпионате Беларуси
14 апреля. Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты «Шахтера» впервые в истории команды победили в чемпионате Беларуси, обыграв в третьем матче финальной серии минской «Строитель» со счетом 3:1 (25:20, 24:26, 25:16, 25:20), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Солигорский клуб занял первое место на предварительном этапе турнира и получил преимущество своей площадки перед началом решающей стадии в
Бронзовыми призерами стали волейболисты
По итогам чемпионата Беларуси по волейболу определены лучшие игроки по амплуа. Павел Куклинский («Строитель») признан лучшим нападающим, лучшим пасующим — Юрий Лабецкий («Шахтер»), лучший блокирующий — Андрей Протасеня («Шахтер»), лучшим игроком признан украинский легионер горняков Виталий Бондарь («Шахтер»).
В женском чемпионате Беларуси борьбу за первое место ведут «Минчанка» и мозырская «Жемчужина Полесья». В серии до трех побед столичные волейболистки ведут 1:0, одержав победу на своей площадке со счетом 3:2.
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