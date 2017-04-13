ЖВК «Заречье-Одинцово» победил «Протон» в матче турнира за 5−8-е места чемпионата РФ
МОСКВА, 13 апр —
Р-Спорт. Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» дома победил «Протон» из Саратовской области в матче турнира за 5−8-е места в чемпионате России.
Встреча, прошедшая в четверг в Одинцово, завершилась со счетом 3−2 (29:31, 20:25, 25:17, 25:20, 15:12) в пользу «Заречья-Одинцово».
По итогам турнира краснодарское «Динамо» заняло пятое место, «Заречье-Одинцово» — шестое, «Сахалин» из
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