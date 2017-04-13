«Зенит» прорывается в Рим, на «Берлин»

Накануне российского дерби вопрос выхода в полуфинал решался в Москве — столичное «Динамо» уступило право побороться за трофей немецкому «Берлину», а вместе с тем перечеркнуло вариант с гарантированным попаданием одного из российских клубов в решающую стадию. Вторую путевку в «Финал четырех», который пройдет в Риме, в ответном матче разыгрывали «Белогорье» и «Зенит-Казань». Кому-то из них должен был достаться в соперники в следующей стадии немецкий клуб.

БЕЗ ДРАМАТИЗМА

В первой игре, которая состоялась в минувший вторник, «Зенит» одержал домашнюю победу со счетом 3:1, на свой счет 20 очков записал Максим Михайлов. В моральном плане команда Владимира Алекно находилась в более комфортном положении — чтобы пройти дальше, казанцам нужно было выиграть две партии, то есть не обязательно было даже побеждать. Но на самом деле настрой в таких матчах должен быть только на победу, стоит только расслабиться, как белгородцы, желавшие отыграться любой ценой, могли захватить инициативу и не позволить соперникам пройти дальше. Впрочем, легкой игры не ждала ни одна команда. Вариант «золотого сета» был возможен, если «Белогорье» победит во встрече со счетом 3:0 или 3:1.

Но драматичного камбэка в этот вечер не случилось, и фавориты игры — пусть и не без борьбы — взяли свое. В первых же двух партиях казанцы решили все вопросы — поведя 2:0, они уже обеспечили себе выход в следующую стадию, и в концовке могли позволить себе расслабиться.

Второй сет получился самым напряженным. Проигранная первая партия была единственным шансом на ошибку для хозяев площадки, и в концовке второй нервы накалились до предела: с каждым новым очком шансы на поездку в Рим для команды Геннадия Шипулина стремительно таяли. Белгородцы тем не менее поборолись, упорно не желая сдаваться в концовке, заработали первый сетбол — 25:24, но реализовать его не смогли. Белгородцы приняли подачу Вильфредо Леона и подготовили атаку, но уперлись в мощный блок соперников и — уступили партию, а вместе с ней и путевку в Рим.

МАТЧ-БОЛ С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ

В третьем сете, похоже, белгородцы совсем потеряли мотивацию бороться — сложно собраться и переломить ход игры, когда судьба выхода в полуфинал уже решена, а до финального свистка как минимум один сет. Впрочем, в середине партии белгородцы все-таки сделали рывок, чтобы сократить отрыв в пять мячей. Но соперники позволили лишь немного приблизиться к себе в счете, а затем снова создали себе комфортное преимущество, которое уже не упускали до самого конца.