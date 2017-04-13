Волейболисты казанского «Зенита» победили «Белогорье» и вышли в «Финал четырех» ЛЧ
МОСКВА, 13 апр —
Р-Спорт. Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Белогорье» в ответном матче «Раунда шести» Лиги чемпионов и вышли в «Финал четырех» турнира.
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Встреча, прошедшая в четверг в Белгороде, завершилась со счетом 3−0 (25:22, 30:28, 25:21) в пользу казанцев. В первой игре, которая прошла 4 апреля в Казани, победу со счетом 3−1 одержал «Зенит».
«Финал четырех» пройдет
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