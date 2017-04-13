Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29422457/
13 апреля 2017, 21:53 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты казанского «Зенита» победили «Белогорье» и вышли в «Финал четырех» ЛЧ

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Белогорье» в ответном матче «Раунда шести» Лиги чемпионов и вышли в «Финал четырех» турнира.

Волейболисты казанского Зенита обыграли <span class=error>Белогорье</span> в ответном матче Раунда шести Лиги чемпионов и вышли в Финал четырех турнира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в четверг в Белгороде, завершилась со счетом 3−0 (25:22, 30:28, 25:21) в пользу казанцев. В первой игре, которая прошла 4 апреля в Казани, победу со счетом 3−1 одержал «Зенит».

«Финал четырех» пройдет 29—30 апреля в Риме. В полуфинале «Зенит» сыграет с «Берлином», который в «Раунде шести» одолел московское «Динамо».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы