Волейболисты казанского «Зенита» победили «Белогорье» и вышли в «Финал четырех» ЛЧ

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Встреча, прошедшая в четверг в Белгороде, завершилась со счетом 3−0 (25:22, 30:28, 25:21) в пользу казанцев. В первой игре, которая прошла 4 апреля в Казани, победу со счетом 3−1 одержал «Зенит».