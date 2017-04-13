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13 апреля 2017, 18:27 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

ЖВК «Динамо» (Краснодар) уступил «Сахалину» в последнем матче турнира за 5−8 места ЧР

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Волейболистки краснодарского «Динамо» уступили «Сахалину» в своем заключительном матче турнира за 5−8-е места чемпионата России.

Встреча, прошедшая в четверг в Одинцово, завершилась со счетом 3−1 (25:15, 21:25, 25:21, 25:21) в пользу «Сахалина», который занял итоговое седьмое место.

«Динамо» с 15 очками ранее досрочно обеспечило себе пятое место.
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