ЖВК «Динамо» (Краснодар) уступил «Сахалину» в последнем матче турнира за 5−8 места ЧР

КАЗАНЬ, 13 апр — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейбольный клуб «Енисей» из Красноярска достиг договоренности о продлении контракта с доигровщиком Алексеем Спиридоновым, но соглашение еще не подписано, сообщил агентству «Р-Спорт» агент игрока Дмитрий Резванов.