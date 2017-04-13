Агент: ВК «Енисей» достиг договоренности о продлении контракта со Спиридоновым
КАЗАНЬ, 13 апр —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейбольный клуб «Енисей» из Красноярска достиг договоренности о продлении контракта с доигровщиком Алексеем Спиридоновым, но соглашение еще не подписано, сообщил агентству «Р-Спорт» агент игрока Дмитрий Резванов.
Спиридонов перешел в «Енисей» из казанского «Зенита» год назад. В чемпионате-2016/17 он вошел в десятку самых результативных игроков турнира.
«Переговоры с “Енисеем” ведутся, есть договоренность о продлении контракта на год, но соглашение еще не подписано», — сказал Резванов по телефону.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter