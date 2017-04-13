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13 апреля 2017, 15:56 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Агент: ВК «Енисей» достиг договоренности о продлении контракта со Спиридоновым

КАЗАНЬ, 13 апр — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейбольный клуб «Енисей» из Красноярска достиг договоренности о продлении контракта с доигровщиком Алексеем Спиридоновым, но соглашение еще не подписано, сообщил агентству «Р-Спорт» агент игрока Дмитрий Резванов.

Спиридонов перешел в «Енисей» из казанского «Зенита» год назад. В чемпионате-2016/17 он вошел в десятку самых результативных игроков турнира.

«Переговоры с “Енисеем” ведутся, есть договоренность о продлении контракта на год, но соглашение еще не подписано», — сказал Резванов по телефону.
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