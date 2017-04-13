Женская сборная Японии по волейболу тренируется с роботом

Робот представляет собой три пары рук, имитирующих блок. Руки могут передвигаться вдоль сетки со скоростью профессиональных игроков. Тренер может выбирать различные модели игры для робота.

На Олимпийских играх 2016 года женская сборная Японии поделила пятое место с командами России, Бразилии, Южной Кореи.