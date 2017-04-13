Казахстанские пляжники узнали своих соперников по чемпионату Азии

В соревнованиях у мужчин будут соревноваться 32 дуэта из 17 стран. Казахстанцы Александр Дьяченко и Алексей Сидоренко, посеянные под 4-м номером, на групповом этапе сыграют в квартете D с командами из Японии, Мальдивских островов и Шри-Ланки. Второй дуэт Дмитрий Яковлев и Алексей Кулешов, получивший пятый номер посева, попал в группу E с командами из Индонезии, Мальдивских островов и Саудовской Аравии.



В женской части турнира за победу будут бороться 28 команд из 14 стран. Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова на групповой стадии сразятся с парами из Индонезии, Таиланда и Новой Зеландии. А Ирина Цимбалова и Татьяна Никитина будут противостоять командам из Вануату, Вьетнама и Гонконга.



Предстоящий турнир будет являться отборочным к чемпионату мира 2017 года в Австрии.