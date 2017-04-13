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13 апреля 2017, 15:07 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

Казахстанские пляжники узнали своих соперников по чемпионату Азии

В тайском городе Сонгхла состоялась жеребьевка основного раунда чемпионата Азии по пляжному волейболу, который объединен в этом году с турниром Samila Open.

В тайском городе <span class=error>Сонгхла</span> состоялась жеребьевка основного раунда чемпионата Азии по пляжному волейболу который объединен в этом году с турниром Samila <span class=error>Open</span>. Увеличить
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В соревнованиях у мужчин будут соревноваться 32 дуэта из 17 стран. Казахстанцы Александр Дьяченко и Алексей Сидоренко, посеянные под 4-м номером, на групповом этапе сыграют в квартете D с командами из Японии, Мальдивских островов и Шри-Ланки. Второй дуэт Дмитрий Яковлев и Алексей Кулешов, получивший пятый номер посева, попал в группу E с командами из Индонезии, Мальдивских островов и Саудовской Аравии.

В женской части турнира за победу будут бороться 28 команд из 14 стран. Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова на групповой стадии сразятся с парами из Индонезии, Таиланда и Новой Зеландии. А Ирина Цимбалова и Татьяна Никитина будут противостоять командам из Вануату, Вьетнама и Гонконга.

Предстоящий турнир будет являться отборочным к чемпионату мира 2017 года в Австрии.

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