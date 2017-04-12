«Эджзаджибаши» без волейболистки Кошелевой не смог выйти в финал чемпионата Турции
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Волейболистки «Эджзаджибаши», в составе которого выступает российская доигровщица Татьяна Кошелева, потерпели поражение от «Фенербахче» в ответном полуфинальном матче плей-офф чемпионата Турции и остались вне финала.
Ответная встреча, состоявшаяся в среду на площадке «Фенербахче» в Стамбуле, завершилась волевой победой хозяек со счетом 3−1 (20:25, 25:23, 25:15, 25:22). Кошелева участия в игре не принимала.
Первый матч, прошедший 8 апреля, закончился победой «Эджзаджибаши» (3−0), поэтому в среду была сыграна «золотая» партия, в которой сильнее оказались волейболистки «Фенербахче» — 16:14.
В финале «Фенербахче» встретится с «Галатасараем», который взял верх над «Вакифбанком».
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