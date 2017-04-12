«Эджзаджибаши» без волейболистки Кошелевой не смог выйти в финал чемпионата Турции

Ответная встреча, состоявшаяся в среду на площадке «Фенербахче» в Стамбуле, завершилась волевой победой хозяек со счетом 3−1 (20:25, 25:23, 25:15, 25:22). Кошелева участия в игре не принимала.

Первый матч, прошедший 8 апреля, закончился победой «Эджзаджибаши» (3−0), поэтому в среду была сыграна «золотая» партия, в которой сильнее оказались волейболистки «Фенербахче» — 16:14.

В финале «Фенербахче» встретится с «Галатасараем», который взял верх над «Вакифбанком».