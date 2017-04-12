Волейболистки краснодарского «Динамо» заняли 5-е место в чемпионате России

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Встреча, прошедшая в среду в Одинцове, завершилась со счетом 3−1 (19:25, 25:22, 25:13, 26:24) в пользу «Динамо».

«Динамо» с 15 очками стало пятым в чемпионате России вне зависимости от результата заключительного матча турнира, который «бело-голубые» 13 апреля проведут с «Сахалином» (Южно-Сахалинск). У «Заречья-Одинцова» 8 очков, подмосковный клуб не опустится с 6-й строчки, как бы ни закончился заключительный матч турнира за 5−8-е места против «Протона» (Саратовская область).