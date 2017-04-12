Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29409263/
12 апреля 2017, 21:56 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки краснодарского «Динамо» заняли 5-е место в чемпионате России

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Волейболистки краснодарского «Динамо» обыграли подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» в матче турнира за 5−8-е места чемпионата России и обеспечили себе 5-е место.

МОСКВА 12 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Волейболистки краснодарского Динамо обыграли подмосковный клуб Заречье-Одинцово в матче турнира за 5−8-е места чемпионата России и обеспечили себе 5-е место. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в среду в Одинцове, завершилась со счетом 3−1 (19:25, 25:22, 25:13, 26:24) в пользу «Динамо».

«Динамо» с 15 очками стало пятым в чемпионате России вне зависимости от результата заключительного матча турнира, который «бело-голубые» 13 апреля проведут с «Сахалином» (Южно-Сахалинск). У «Заречья-Одинцова» 8 очков, подмосковный клуб не опустится с 6-й строчки, как бы ни закончился заключительный матч турнира за 5−8-е места против «Протона» (Саратовская область).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

ВК «Динамо» (Москва) проиграл «Берлину» и не смог выйти в «Финал четырех» ЛЧ

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Волейболисты московского «Динамо» уступили «Берлину» в ответном матче «Раунда шести» Лиги чемпионов и не смогли пробиться в «Финал четырех» турнира.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы