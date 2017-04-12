ВК «Динамо» (Москва) проиграл «Берлину» и не смог выйти в «Финал четырех» ЛЧ

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 3−2 (37:35, 22:25, 21:25, 25:15, 15:8) в пользу гостей. Первый матч, прошедший в Берлине, завершился также со счетом 3−2 в пользу немецкого клуба.

Соперник «Берлина» в «Финале четырех» Лиги чемпионов, который пройдет 29 и 30 апреля в Риме определится позднее.