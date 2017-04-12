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12 апреля 2017, 21:56 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

ВК «Динамо» (Москва) проиграл «Берлину» и не смог выйти в «Финал четырех» ЛЧ

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Волейболисты московского «Динамо» уступили «Берлину» в ответном матче «Раунда шести» Лиги чемпионов и не смогли пробиться в «Финал четырех» турнира.

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 3−2 (37:35, 22:25, 21:25, 25:15, 15:8) в пользу гостей. Первый матч, прошедший в Берлине, завершился также со счетом 3−2 в пользу немецкого клуба.

Соперник «Берлина» в «Финале четырех» Лиги чемпионов, который пройдет 29 и 30 апреля в Риме определится позднее.
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