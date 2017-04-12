Волейболистки «Протона» обыграли «Сахалин» в матче турнира за 5−8-е места ЧР

Встреча, прошедшая в среду в подмосковном Одинцове, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:16, 25:20) в пользу «Протона».

«Протон», одержавший первую победу в пяти матчах, 13 апреля сыграет с клубом «Заречье-Одинцово», а «Сахалин», в активе которого также одна победа, встретится с краснодарским «Динамо».