Волейболистки «Протона» обыграли «Сахалин» в матче турнира за 5−8-е места ЧР
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Волейболистки саратовского «Протона» обыграли «Сахалин» из Южно-Сахалинска в матче турнира за 5−8-е места чемпионата России.
Встреча, прошедшая в среду в подмосковном Одинцове, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:16, 25:20) в пользу «Протона».
«Протон», одержавший первую победу в пяти матчах, 13 апреля сыграет с клубом «Заречье-Одинцово», а «Сахалин», в активе которого также одна победа, встретится с краснодарским «Динамо».
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