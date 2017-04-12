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12 апреля 2017, 18:27 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Протона» обыграли «Сахалин» в матче турнира за 5−8-е места ЧР

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Волейболистки саратовского «Протона» обыграли «Сахалин» из Южно-Сахалинска в матче турнира за 5−8-е места чемпионата России.

Встреча, прошедшая в среду в подмосковном Одинцове, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:16, 25:20) в пользу «Протона».

«Протон», одержавший первую победу в пяти матчах, 13 апреля сыграет с клубом «Заречье-Одинцово», а «Сахалин», в активе которого также одна победа, встретится с краснодарским «Динамо».
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