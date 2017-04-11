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11 апреля 2017, 22:52 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Заречья-Одинцово» обыграли «Сахалин» в матче турнира за 5−8-е места ЧР

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Волейболистки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» обыграли «Сахалин» из Южно-Сахалинска в матче турнира за пятое-восьмое места чемпионата России.

Встреча, прошедшая во вторник в Одинцово, завершилась со счетом 3−2 (25:15, 24:26, 24:26, 25:19, 15:8) в пользу хозяек площадки.

В следующем матче «Заречье-Одинцово» 12 апреля встретится с краснодарским «Динамо», а «Сахалин» сыграет с «Протоном» из Саратовской области.
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