Волейболистки «Заречья-Одинцово» обыграли «Сахалин» в матче турнира за 5−8-е места ЧР
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Волейболистки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» обыграли «Сахалин» из Южно-Сахалинска в матче турнира за пятое-восьмое места чемпионата России.
Встреча, прошедшая во вторник в Одинцово, завершилась со счетом 3−2 (25:15, 24:26, 24:26, 25:19, 15:8) в пользу хозяек площадки.
В следующем матче «Заречье-Одинцово» 12 апреля встретится с краснодарским «Динамо», а «Сахалин» сыграет с «Протоном» из Саратовской области.
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