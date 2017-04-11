Казань в двух сетах от трофея

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КУБОК ЕКВ. Женщины. Финал. Первый матч.

ДИНАМО-КАЗАНЬ — БУСТО-АРСИЦИО — 3:1 (25:18, 25:22, 20:25, 25:22)

Судьи: Лазаревич (Сербия), Иванов (Болгария).

Время игры — 1:58 (28+31+28+31).

Набранные очки — 95:87 (атака — 59:59, блок — 8:8, подача — 0:1, ошибки соперника — 28:19).

11 апреля. Казань. Центр волейбола «Санкт-Петербург». 2000 зрителей.

Конец сезона дается казанскому «Динамо» очень тяжело, но команда Ришата Гилязутдинова демонстрирует недюжинный характер. Были домашнее поражение и безнадежные гостевые 0:2 с «Уралочкой», с которых «Динамо» сумело отыграться. Не обошлось без камбэка и в решающей игре. Между матчами за выход в финал суперлиги Казань провела валидольный полуфинал Кубка ЕКВ с «Галатасараем» — проиграв 0:3 в Турции Ирина Заряжко и подруги ответили той же монетой на своей площадке, взяв и «золотой сет».

Такие тяжелейшие победы не только выматывают физически, но и добавляют психологической уверенности. У команды вырабатывается инстинкт победителя и остановить ее кому бы то ни было — очень сложно.

МЕСЯЦ ИТАЛИИ

Отчаянную попытку остудить пыл «Динамо» во вторник предпринял «Бусто-Арсицио». Тем самым, кстати, продолжив российско-итальянское противостояние, которым этот год обещает быть полон. Совсем недавно наши девушки обыграли в финале юниорского чемпионата Европы как раз итальянок, женское «Динамо» в «Финале четырех» сыграет в Тревизо с «Имоко Воллей», а финал мужской Лиги чемпионов пройдет в Риме. И пока, тьфу-тьфу, наши отношения с Италией складываются успешно.

В первой партии финала Кубка ЕКВ более или менее равная игра была лишь до середины, затем хозяйки убежали далеко вперед. Знаменитая темнокожая диагональная Валентина Дьюф, ее подруги по национальной сборной Италии Валентина Фьорин и Ноэми Синьориле и даже доминиканка Брэйелин Мартинес ничего не могли противопоставить слаженной игре «Динамо».

Зато многое получалось у Элицы Василевой. Болгарская доигровщица играла не только эффективно, но и эффектно. Запутывала разнообразными передачами, а порой и скидками, связующая Евгения Старцева. И в защите, и в нападении успевала Ирина Воронкова. Вплоть до середины второго сета встреча развивалась для российской команды безоблачно. Видимо, это немного и расслабило наших девушек — итальянки подтянулись на расстояние одного-двух мячей. Но не более. В концовке Казань немного добавила — и этого хватило.

Увы, звоночка «Динамо» не услышало. Довольно уверенно играя в начале третьей партии, Казань, похоже, окончательно поверила в сухую победу, за что и поплатилась. 14:10 за несколько минут превратились в 16:17. После этого итальянки, окрыленные успехом, начали играть вдохновенно, а наши девушки напротив — зажались. И переломить неблагоприятно развивающийся сюжет так и не смогли.

Дебют следующей партии снова остался за «Бусто-Арсицио». А ведь она имела важнейшее значение. Если между 3:0 и 3:1 в волейбольных еврокубках нет никакой разницы, то вот 3:2 — это совсем другая история. 4:7 не в нашу пользу и Гилязутдинову пришлось серьезно повышать голос во время тайм-аута, чтобы вернуть девушек в чувство. Кураж поймала Мартинез. При 6:10 вместо Старцевой вышла Ирина Филиштинская. То ли это пошло на пользу, то ли девушки сами в очередной раз «показали зубы», но постепенно счет удалось выровнять. На «качелях» дошли до 19:19.

Ключевой эпизод случился при счете 22:21 в пользу Казани. Итальянки закрыли нападение «Динамо» блоком, но судья показал очко хозяйкам. Те сначала не знали, радоваться ли или же арбитр просто перепутал, но он своего решения так и не изменил. «Видеочелленджей» в Кубке ЕКВ, а посему произошедшее так и осталось для всех загадкой. После этого «Динамо» своего не упустило. Теперь для общей победы Казани достаточно взять в ответной игре два сета.

ЗАДЕЛ ЕСТЬ, ГАРАНТИИ УСПЕХА — НЕТ

Казанское «Динамо», имея в клубной коллекции кубки Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, никогда прежде не побеждало в Кубке ЕКВ. Этот турнир для наших женских команд вообще долгое время был заколдованным. До 2015 года он не покорялся России никогда. Но два года назад краснодарское «Динамо» сумело прервать неприятную традицию, а в следующем году повторило свой успех. Теперь в шаге от триумфа другое «Динамо».

В общем-то, Казань можно было считать фаворитом еще накануне финала. «Бусто-Арсицио» по итогам прошлого розыгрыша чемпионата Италии заняла девятое место и попала в Кубок ЕКВ лишь благодаря специальному приглашению организаторов. В нынешнем розыгрыше в регулярном чемпионате команда из Бусто-Арсицио стала седьмой и уже проиграла первый четвертьфинальный матч «Поми».