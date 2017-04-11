Кариков: Снизил напряжение, достал «пряник» — сработало
Как не сломаться после двух разгромных поражений и выиграть чемпионат Европы — интервью с главным тренером юниорской сборной России.
Чемпионат Европы по волейболу среди девушек до 18 лет завершился победой сборной России. Для нашего волейбола, помимо собственно выигрыша золотых медалей, состоялось ещё два знаковых момента. Впервые в этой возрастной группе представителям одной страны удалось выиграть второй чемпионат подряд, а главный тренер нашей команды Александр Кариков стал первым в российской истории, кому удалось выигрывать подобные турнира и с юношами, и с девушками. После триумфа он рассказал «Чемпионату», как сложно было добыть это победу.
«Мы ехали за путёвкой на чемпионат мира»
— С победой, Александр Викторович! Так с кем же проще работать?
— Знаете, для меня эта ситуация отнюдь не новая. В начале 80-х годов я выиграл золото первенства СССР с девушками 1966 года рождения, а годом раньше с юношами 1965-го был третьим на подобном турнире. С 1983-го я сосредоточился на работе с мужчинами, о чём сейчас немного жалею. С девочками надо быть чуть большим психологом, а мне очень нравится работа в этом направлении. Даже на этом турнире, наверное, чуть
— Когда команда вылетала на турнир, о золоте задумываться было слишком оптимистично?
— Мы ехали за путёвкой на чемпионат мира, для этого надо было попасть в шестёрку. Мы прекрасно знали силу основных соперников, сыграли много контрольных игр, имели информацию, что и без того мощная сборная Италии получит усиление в лице двух игроков из Серии А. Поэтому реально о золоте думать было сложно.
— И началось всё с двух поражений по 0:3 вначале от Италии, а затем от хозяек турнира в переполненном зале.
— Естественно, после этого была опасность и вовсе досрочно уехать домой, ведь оставшиеся в группе соперники были ничуть не проще. Плюс естественный психологический надлом у девочек. Но из этих обстоятельств сумели извлечь много пользы. Определились, кто из игроков и как адаптируется к подобным турнирам. Часть из игроков стартового состава не очень оказалась к этому прессу готова. Хотя технически, мы убедились, выглядели не хуже других. Физически же были команды помощнее нашей.
«Девочки дали клятвы сами себе»
— За счёт чего удалось переломить ситуацию?
— Есть же ещё и тактика! С помощью перестановок мы если и не устранили вовсе, то значительно уменьшили наши проблемы. Видоизменили и вид, и применение двойной замены, которая в итоге стала нашим главным инструментом влияния на игру. Начинали игры с мощным нападением, а затем добавляли более качественный блок. Плюс одного либеро перевели в полевые игроки, что дало нам тоже немалые дивиденды.
— Но надо же было ещё и игрокам в себя поверить?
— Мы, тренеры, поговорили с командой. Потом, я знаю, девочки ещё собирались сами, дали сами себе определённые клятвы и установки. А окончательно всё переломить помог матч с шедшей на тот момент без поражений сборной Болгарии, на который мы вышли с невероятным настроем. Яркая, уверенная победа оказала влияние на весь дальнейший турнир. Дальше команда прибавляла от игры к игре. Но и отдельно надо сказать о настоящем характере и игроков, и команды в целом.
— Ещё две победы, выход в финальную четвёрку, путёвка на чемпионат мира в кармане. Верилось, что непобедимые сборные Беларуси и Италии можно заставить подвинуться?
— В спорте нельзя строить воздушные замки. Не сочтите меня самоуверенным, но уже в тот момент мы все настолько поверили в девчонок, в их потенциал, что могли рассчитывать на максимальный результат. В
— Беларусь в полуфинале наши просто смели с площадки, но как найти слабости у итальянской машины?
— Индивидуально каждая из них выглядела мощнее наших девочек. Значит, мы могли только сыграть командой и подобрать правильную тактику. В один из важных моментов мы применили такую тактическую уловку, как «ложный выход». Итальянки попались, решили, что у нас ошибка в расстановке, начались споры, эмоции, которые явно помешали их игрокам. Пусть это влияние на
— Вообще, удивительно, что в финале сыграли и принесли пользу все 12 волейболисток.
— Вот это и говорит о том, что мы поехали на чемпионат не шестёркой игроков, а командой! Конечно, были столпы, как Валерия Шевчук и Виктория Пушина, которых я ни разу на турнире с площадки не убирал. Но остальные были в постоянной ротации, и согласен — все принесли пользу по ходу турнира. Ведь собрать команду из 12 равных игроков тяжело, но из достойных можно.
— Когда незаменимая Пушина перед пятым сетом выбыла
— Точно нет. У нас была ещё Ирина Соболева, которую наигрывали в составе. Но здесь настолько здорово раскрылась Юлия Бровкина, что Ира своё место в шестёрке потеряла, но не потеряла свою значимость для команды. Она много раз выходила на замену в трудную минуту. Да и вспомните, кто забил последний мяч на турнире! А Бровкина — это открытие для нашей команды. Талантливый игрок, да ещё с настоящим характером. Уверен, она способна много прибавить и не только физически.
— Согласны с выбором организаторов, отдавшим титул MVP итальянке Энвеонву?
— Нет. Однозначно ей должна была стать Лера Шевчук. Она стержень и в приёме, и в атаке. Незаменимый игрок.
«Попросили помощи — посоветовали 14-летнюю девочку, и она добавила мощи в атаке»
— Эта команда удивительна тем, что всего четыре игрока были максимально разрешённого 2000 года рождения. Остальные моложе, а в таком возрасте это обычно даёт большую разницу.
— Бывает такое, возраст на возраст не приходятся. И у юношей ранее приходилось закрывать проблемные позиции игроками моложе.
— Но можно ли было всерьёз рассчитывать на помощь Тани Кадочкиной, которой за 10 дней до старта Евро исполнилось 14 (!) лет?
— После отбора в Румынии стало ясно, что этой команде недостаёт мощи нападения с края сетки. Обратился к работающей с более младшими Светлане Сафроновой — нет у неё кого в помощь? Да, есть такая девочка, которая недавно перебралась к ней из Нижнего Новгорода в Казань. Посмотрели — взяли. Она нам очень помогла! Без неё было бы очень трудно. Такой мощи в атаке, которую она даёт уже сейчас, больше ни у кого из младших возрастов нет.
— Заодно поработали и на сборную до 16 лет, которой играть в июле первый в истории чемпионат Европы.
— Все мы работаем на национальную команду, но победы необходимы на любом уровне. Ведь дух победителя можно выработать только так. Таня уже чемпионка Европы, и дай бог, чтобы ей сполна удалось раскрыть свой большой потенциал.
— Сразу пять игроков представляли «Северянку» из Череповца. Можно говорить о базовой команде?
— Можно и нужно. Мы раньше всегда были сильны центрами волейбола. Теперь это снова начинает работать. Предыдущий чемпионский год Светланы Сафроновой был на базе московского «Луча», 2002−03 года собирают в Казани. Ну, а нам в Череповце удалось создать базу для этой чемпионской команды, хотя я благодарен всем, кто готовил для неё игроков. В Череповце созданы прекрасные условия для работы и учёбы, помогают в руководстве города и области, но особая благодарность президенту клуба Георгию Егоровичу Шевцову и директору клуба Юрию Вячеславович Валькову. Они понимают значение воспитания резерва, и сегодня разделяют с нами этот успех.
Хочу отдельно отметить мой тренерский штаб и тех, кто нам постоянно помогал. Мой помощник Евгений Конягин проделывает просто сумасшедшую работу по многим направлениям. Сергей Юркин незаменим в анализе и подготовке к играм, ещё много работает с девочками над техникой и физической подготовкой. Мы единомышленники. Принимает решение всегда главный тренер, но я не стесняюсь сказать, что многие важные вещи делал с подсказки своего тренерского штаба. Это неоценимо, могу даже смело назвать нас тренерским триумвиратом. Очень нам помогли массажист из первой сборной Дима Сандул, врач Алексей Рымарев. Огромен вклад психологов и научных групп, которые с недавних пор работают на постоянной основе на олимпийской базе в Новогорске. Они нам очень помогли.
— Насколько сработал ход с привлечением в команду Екатерины Гамовой?
— Очень помог. И большое спасибо руководству федерации, что они её к нам направили. Она очень помогала советами игрока на собраниях, создала прекрасную атмосферу в команде. Я к ней за подобной помощью часто обращался. И это тоже помогло нам преодолеть огромные трудности на старте турнира. Счастлив, что она была с нами, надеюсь, это сотрудничество продолжится.
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