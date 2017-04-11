Чемпионат Европы по волейболу среди девушек до 18 лет завершился победой сборной России. Для нашего волейбола, помимо собственно выигрыша золотых медалей, состоялось ещё два знаковых момента. Впервые в этой возрастной группе представителям одной страны удалось выиграть второй чемпионат подряд, а главный тренер нашей команды Александр Кариков стал первым в российской истории, кому удалось выигрывать подобные турнира и с юношами, и с девушками. После триумфа он рассказал «Чемпионату», как сложно было добыть это победу.

«Мы ехали за путёвкой на чемпионат мира»

— С победой, Александр Викторович! Так с кем же проще работать?

— Знаете, для меня эта ситуация отнюдь не новая. В начале 80-х годов я выиграл золото первенства СССР с девушками 1966 года рождения, а годом раньше с юношами 1965-го был третьим на подобном турнире. С 1983-го я сосредоточился на работе с мужчинами, о чём сейчас немного жалею. С девочками надо быть чуть большим психологом, а мне очень нравится работа в этом направлении. Даже на этом турнире, наверное, чуть где-то пережал, потом снизил напряжение, достал «пряник» — сработало. В таких ситуациях растёшь сам как тренер. Конечно же, я получал огромное удовольствие, работая с непобедимой командой юношей 1995 года рождения, но рад, что в итоге мне предложили работать с девочками.



— Когда команда вылетала на турнир, о золоте задумываться было слишком оптимистично?

— Мы ехали за путёвкой на чемпионат мира, для этого надо было попасть в шестёрку. Мы прекрасно знали силу основных соперников, сыграли много контрольных игр, имели информацию, что и без того мощная сборная Италии получит усиление в лице двух игроков из Серии А. Поэтому реально о золоте думать было сложно.



— И началось всё с двух поражений по 0:3 вначале от Италии, а затем от хозяек турнира в переполненном зале.

— Естественно, после этого была опасность и вовсе досрочно уехать домой, ведь оставшиеся в группе соперники были ничуть не проще. Плюс естественный психологический надлом у девочек. Но из этих обстоятельств сумели извлечь много пользы. Определились, кто из игроков и как адаптируется к подобным турнирам. Часть из игроков стартового состава не очень оказалась к этому прессу готова. Хотя технически, мы убедились, выглядели не хуже других. Физически же были команды помощнее нашей.

«Девочки дали клятвы сами себе»

— За счёт чего удалось переломить ситуацию?

— Есть же ещё и тактика! С помощью перестановок мы если и не устранили вовсе, то значительно уменьшили наши проблемы. Видоизменили и вид, и применение двойной замены, которая в итоге стала нашим главным инструментом влияния на игру. Начинали игры с мощным нападением, а затем добавляли более качественный блок. Плюс одного либеро перевели в полевые игроки, что дало нам тоже немалые дивиденды.



— Но надо же было ещё и игрокам в себя поверить?

— Мы, тренеры, поговорили с командой. Потом, я знаю, девочки ещё собирались сами, дали сами себе определённые клятвы и установки. А окончательно всё переломить помог матч с шедшей на тот момент без поражений сборной Болгарии, на который мы вышли с невероятным настроем. Яркая, уверенная победа оказала влияние на весь дальнейший турнир. Дальше команда прибавляла от игры к игре. Но и отдельно надо сказать о настоящем характере и игроков, и команды в целом.



— Ещё две победы, выход в финальную четвёрку, путёвка на чемпионат мира в кармане. Верилось, что непобедимые сборные Беларуси и Италии можно заставить подвинуться?

— В спорте нельзя строить воздушные замки. Не сочтите меня самоуверенным, но уже в тот момент мы все настолько поверили в девчонок, в их потенциал, что могли рассчитывать на максимальный результат. В какой-то мере для этого пришлось и мне самому стать другим. Я даже изменил манеру ведения игры, уменьшил давление на игроков, дал им максимально раскрепоститься, остаться на той пойманной победной волне.

— Беларусь в полуфинале наши просто смели с площадки, но как найти слабости у итальянской машины?

— Индивидуально каждая из них выглядела мощнее наших девочек. Значит, мы могли только сыграть командой и подобрать правильную тактику. В один из важных моментов мы применили такую тактическую уловку, как «ложный выход». Итальянки попались, решили, что у нас ошибка в расстановке, начались споры, эмоции, которые явно помешали их игрокам. Пусть это влияние на два-три розыгрыша, но оно дало нам большую помощь. Та выигранная третья партия оказалась ключевой. Плюс замены, решившие концовку этого самого упорного в финале сета.



— Вообще, удивительно, что в финале сыграли и принесли пользу все 12 волейболисток.

— Вот это и говорит о том, что мы поехали на чемпионат не шестёркой игроков, а командой! Конечно, были столпы, как Валерия Шевчук и Виктория Пушина, которых я ни разу на турнире с площадки не убирал. Но остальные были в постоянной ротации, и согласен — все принесли пользу по ходу турнира. Ведь собрать команду из 12 равных игроков тяжело, но из достойных можно.



— Когда незаменимая Пушина перед пятым сетом выбыла из-за травмы, отчаяние не посетило?

— Точно нет. У нас была ещё Ирина Соболева, которую наигрывали в составе. Но здесь настолько здорово раскрылась Юлия Бровкина, что Ира своё место в шестёрке потеряла, но не потеряла свою значимость для команды. Она много раз выходила на замену в трудную минуту. Да и вспомните, кто забил последний мяч на турнире! А Бровкина — это открытие для нашей команды. Талантливый игрок, да ещё с настоящим характером. Уверен, она способна много прибавить и не только физически.

— Согласны с выбором организаторов, отдавшим титул MVP итальянке Энвеонву?

— Нет. Однозначно ей должна была стать Лера Шевчук. Она стержень и в приёме, и в атаке. Незаменимый игрок.

«Попросили помощи — посоветовали 14-летнюю девочку, и она добавила мощи в атаке»

— Эта команда удивительна тем, что всего четыре игрока были максимально разрешённого 2000 года рождения. Остальные моложе, а в таком возрасте это обычно даёт большую разницу.

— Бывает такое, возраст на возраст не приходятся. И у юношей ранее приходилось закрывать проблемные позиции игроками моложе.



— Но можно ли было всерьёз рассчитывать на помощь Тани Кадочкиной, которой за 10 дней до старта Евро исполнилось 14 (!) лет?

— После отбора в Румынии стало ясно, что этой команде недостаёт мощи нападения с края сетки. Обратился к работающей с более младшими Светлане Сафроновой — нет у неё кого в помощь? Да, есть такая девочка, которая недавно перебралась к ней из Нижнего Новгорода в Казань. Посмотрели — взяли. Она нам очень помогла! Без неё было бы очень трудно. Такой мощи в атаке, которую она даёт уже сейчас, больше ни у кого из младших возрастов нет.



— Заодно поработали и на сборную до 16 лет, которой играть в июле первый в истории чемпионат Европы.

— Все мы работаем на национальную команду, но победы необходимы на любом уровне. Ведь дух победителя можно выработать только так. Таня уже чемпионка Европы, и дай бог, чтобы ей сполна удалось раскрыть свой большой потенциал.

— Сразу пять игроков представляли «Северянку» из Череповца. Можно говорить о базовой команде?

— Можно и нужно. Мы раньше всегда были сильны центрами волейбола. Теперь это снова начинает работать. Предыдущий чемпионский год Светланы Сафроновой был на базе московского «Луча», 2002−03 года собирают в Казани. Ну, а нам в Череповце удалось создать базу для этой чемпионской команды, хотя я благодарен всем, кто готовил для неё игроков. В Череповце созданы прекрасные условия для работы и учёбы, помогают в руководстве города и области, но особая благодарность президенту клуба Георгию Егоровичу Шевцову и директору клуба Юрию Вячеславович Валькову. Они понимают значение воспитания резерва, и сегодня разделяют с нами этот успех.

Хочу отдельно отметить мой тренерский штаб и тех, кто нам постоянно помогал. Мой помощник Евгений Конягин проделывает просто сумасшедшую работу по многим направлениям. Сергей Юркин незаменим в анализе и подготовке к играм, ещё много работает с девочками над техникой и физической подготовкой. Мы единомышленники. Принимает решение всегда главный тренер, но я не стесняюсь сказать, что многие важные вещи делал с подсказки своего тренерского штаба. Это неоценимо, могу даже смело назвать нас тренерским триумвиратом. Очень нам помогли массажист из первой сборной Дима Сандул, врач Алексей Рымарев. Огромен вклад психологов и научных групп, которые с недавних пор работают на постоянной основе на олимпийской базе в Новогорске. Они нам очень помогли.



— Насколько сработал ход с привлечением в команду Екатерины Гамовой?

— Очень помог. И большое спасибо руководству федерации, что они её к нам направили. Она очень помогала советами игрока на собраниях, создала прекрасную атмосферу в команде. Я к ней за подобной помощью часто обращался. И это тоже помогло нам преодолеть огромные трудности на старте турнира. Счастлив, что она была с нами, надеюсь, это сотрудничество продолжится.