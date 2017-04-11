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11 апреля 2017, 18:54 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Динамо» (Краснодар) обыграли «Протон» в матче турнира за 5−8 места ЧР

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Волейболистки краснодарского «Динамо» обыграли «Протон» из Саратовской области в матче турнира за пятое-восьмое места плей-офф чемпионата России.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Волейболистки краснодарского Динамо обыграли Протон из Саратовской области в матче турнира за <nobr>пятое-восьмое</nobr> места <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата России. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник в подмосковном Одинцове, завершилась со счетом 3−0 (25:22, 25:22, 25:20) в пользу краснодарской команды.

«Динамо» одержало четвертую победу в четырех матчах турнира и продолжает возглавлять таблицу квартета. «Протон» потерпел четвертое поражение в четырех играх.

Динамовки в следующем матче соревнований 12 апреля встретятся с «Заречье-Одинцово», а «Протон» сыграет с «Сахалином».
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