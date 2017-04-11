Волейболистки «Динамо» (Краснодар) обыграли «Протон» в матче турнира за 5−8 места ЧР
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Волейболистки краснодарского «Динамо» обыграли «Протон» из Саратовской области в матче турнира за пятое-восьмое места плей-офф чемпионата России.
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Встреча, прошедшая во вторник в подмосковном Одинцове, завершилась со счетом 3−0 (25:22, 25:22, 25:20) в пользу краснодарской команды.
«Динамо» одержало четвертую победу в четырех матчах турнира и продолжает возглавлять таблицу квартета. «Протон» потерпел четвертое поражение в четырех играх.
Динамовки в следующем матче соревнований 12 апреля встретятся с «Заречье-Одинцово», а «Протон» сыграет с «Сахалином».
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