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11 апреля 2017, 15:30 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

13 апреля «Динамо-ЛО» проведёт открытую тренировку в Академии Платонова

13 апреля волейболисты «Динамо-ЛО» проведут открытую тренировку в Академии волейбола Платонова и пообщаются с болельщиками, сообщает официальный сайт клуба.

Перед тренировкой состоится фотосессия для всех желающих с игроками «Динамо-ЛО» и представителями тренерского штаба.

Команда из Ленинградской области в регулярном чемпионате России заняла 12-е место и примет участие в переходном турнире за сохранение прописки в элитном дивизионе. «Динамо-ЛО» сыграет с краснодарским «Динамо», пермским «Прикамьем» и барнаульским «Университетом».
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