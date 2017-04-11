13 апреля «Динамо-ЛО» проведёт открытую тренировку в Академии Платонова

Перед тренировкой состоится фотосессия для всех желающих с игроками «Динамо-ЛО» и представителями тренерского штаба.



Команда из Ленинградской области в регулярном чемпионате России заняла 12-е место и примет участие в переходном турнире за сохранение прописки в элитном дивизионе. «Динамо-ЛО» сыграет с краснодарским «Динамо», пермским «Прикамьем» и барнаульским «Университетом».