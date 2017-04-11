Казанское «Динамо» стартует в финале волейбольного Кубка ЕКВ среди женщин

Кубок ЕКВ — второй по значимости клубный волейбольный турнир Европы, который ранее назывался Кубок обладателей кубков и Кубок топ-команд. Российские клубы не выигрывали этот трофей более 15 лет, однако в 2015 и 2016 годах трофей достался краснодарскому «Динамо». Ранее четырежды этот кубок доставался волейболисткам ЦСКА — клуба, прекратившего свое существование.

В нынешнем сезоне Россию в Кубке ЕКВ представляло лишь казанское «Динамо», которое уверенно добралось до финальной серии. Волейболистки клуба начали выступление с 1/16 финала, победив чешский «Оломоуц», боснийское «Единство», сербскую «Визуру» из Белграда и, наконец, турецкий «Галасатарай». Вплоть до полуфинала казанское «Динамо» не отдало соперникам ни одного сета, однако первый матч с «Галатасараем» подопечные Ришата Гилязутдинова проиграли со счетом 0−3, сумев отыграться на своей площадке, а затем выиграть и «золотой сет».

«Динамо» из столицы Татарстана, выиграв в 2014 году Лигу чемпионов, другими европейскими трофеями не владело, тогда как на счету «Бусто-Арсицио» — Кубок ЕКВ в 2010 и 2012 гг. Команда представляет одноименный город в Ломбардии близ Милана, на ее счету также победа в чемпионате Италии в 2012 году. В нынешнем сезоне клуб занял лишь седьмое место в регулярном сезоне, одержав 11 побед при 11 поражениях, а первом матче четвертьфинала уступил клубу «Поми» из Казальмаджоре — 2−3. Вторая встреча серии состоится через неделю.

Казанская команда уже вышла в финал чемпионата страны, где через неделю начнется серия с одноименным клубом из Москвы.