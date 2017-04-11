Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29383137/
11 апреля 2017, 1:24 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Казанское «Динамо» стартует в финале волейбольного Кубка ЕКВ среди женщин

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Первый финальный матч розыгрыша Кубка ЕКВ по волейболу среди женских команд между российским «Динамо» из Казани и итальянским «Бусто-Арсицио» пройдет во вторник в столице Татарстана. Казанский клуб может впервые выиграть этот трофей, продолжив успех одноклубников из Краснодара, владевших Кубком ЕКВ два последних сезона.

Кубок ЕКВ — второй по значимости клубный волейбольный турнир Европы, который ранее назывался Кубок обладателей кубков и Кубок топ-команд. Российские клубы не выигрывали этот трофей более 15 лет, однако в 2015 и 2016 годах трофей достался краснодарскому «Динамо». Ранее четырежды этот кубок доставался волейболисткам ЦСКА — клуба, прекратившего свое существование.

В нынешнем сезоне Россию в Кубке ЕКВ представляло лишь казанское «Динамо», которое уверенно добралось до финальной серии. Волейболистки клуба начали выступление с 1/16 финала, победив чешский «Оломоуц», боснийское «Единство», сербскую «Визуру» из Белграда и, наконец, турецкий «Галасатарай». Вплоть до полуфинала казанское «Динамо» не отдало соперникам ни одного сета, однако первый матч с «Галатасараем» подопечные Ришата Гилязутдинова проиграли со счетом 0−3, сумев отыграться на своей площадке, а затем выиграть и «золотой сет».

«Динамо» из столицы Татарстана, выиграв в 2014 году Лигу чемпионов, другими европейскими трофеями не владело, тогда как на счету «Бусто-Арсицио» — Кубок ЕКВ в 2010 и 2012 гг. Команда представляет одноименный город в Ломбардии близ Милана, на ее счету также победа в чемпионате Италии в 2012 году. В нынешнем сезоне клуб занял лишь седьмое место в регулярном сезоне, одержав 11 побед при 11 поражениях, а первом матче четвертьфинала уступил клубу «Поми» из Казальмаджоре — 2−3. Вторая встреча серии состоится через неделю.

Казанская команда уже вышла в финал чемпионата страны, где через неделю начнется серия с одноименным клубом из Москвы.

Первый матч финальной серии пройдет в Центре волейбола в Казани во вторник, начало — 19:00 мск, ответная игра состоится в Бусто-Арсицио 15 апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

«Гамова поддерживала нас психологически»

«Гамова поддерживала нас психологически»

Главный тренер юниорской сборной России Александр Кариков подвел для «СЭ» итоги выступления своей команды на чемпионате Европы, где его подопечные выиграли золото, а Екатерина Гамова дебютировала в качестве тренера.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Мир да совет: Илюмжинов остался президентом FIDE

Мутко призвал не устраивать "гонения на арбитров" после каждого матча РФПЛ

"Металлург" обыграл СКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина