«Гамова поддерживала нас психологически»
Главный тренер юниорской сборной России Александр Кариков подвел для «СЭ» итоги выступления своей команды на чемпионате Европы, где его подопечные выиграли золото, а Екатерина Гамова дебютировала в качестве тренера.
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Сборная России завоевала золотые медали чемпионата Европы среди девушек U18. В финале подопечные Александра Карикова на
— Что было самым сложным на завершившемся чемпионате Европы? — вопрос Карикову.
— Самое сложное — это, конечно, когда команда потерпела по ходу турнира два поражения. Был такой психологический надлом. Но, я думаю, что как раз это и помогло организовать тактику игры на следующие дни. Те люди, на которых мы рассчитывали, оказались в тот момент немного не готовы. Мы поменяли тактику, стали использовать все 12 игроков, которые были в нашем распоряжении. И после игры с Голландией, в которой мы выступили не очень хорошо, у нас поменялся план — мы сделали ставку на два момента, в которых нужно усилить игру. И, чтобы усилить, мы пошли на двойную замену, для чего задействовали всех спортсменок.
— Получилось?
— Этот план очень хорошо сработал в матче с Болгарией, девочки сыграли настолько успешно! Мы выиграли этот матч с существенным преимуществом. И это была первая переломная игра, когда спортсменки поверили, что они могут играть хорошо. Вторая ключевая игра была с Германией — это хорошая команда, мы уступали ей по ростовым показателям, впрочем, как многим другим. В конце очень грамотно сыграли тактически, использовали возможности всех игроков. Девочки проявили характер. А еще есть такое понятие, как русский дух. И в финальной игре, думаю, мы сыграли как раз за счет него. Когда я впервые увидел итальянок, подумал, вот они — чемпионки Европы. Они превосходили соперниц по всем показателям — и по физике, и по тактике, и по игре. У них было всего четыре замены. Мы
— Ожидали такой результат?
— Когда мы приехали, я ставил задачу быть
— Вы даже не говорили спортсменкам, что они борются за золото?
— Нет, задача была попасть в первую шестерку. Когда мы попали, я сказал: «Ну, девчонки, есть шансы — выиграем, и медаль
— Как отмечали победу?
— Никак, на самом деле. Сегодня у меня поезд в одиннадцать вечера, завтра у девочек — тренировка.
— Поколение, выходит, у нас растет талантливое?
— Сложно сказать. 2000-й год рождения — провальный, мы подключали 2001-й и 2002-й в том числе. Я выжал из них максимум.
— Как вам работалось с Екатериной Гамовой, которая дебютировала в качестве тренера?
— Классно! Она мне в психологическом плане очень помогала. Поддерживала, находила нужные слова.
— Как думаете, будет тренировать и дальше?
— Не уверен, что она захочет. Тренерская работа — это неделями сидеть на базе, не видя свою семью. Очень тяжелый труд.
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