«Гамова поддерживала нас психологически»

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Сборная России завоевала золотые медали чемпионата Европы среди девушек U18. В финале подопечные Александра Карикова на тай-брейке обыграли команду Италии со счетом 3:2 (18:25, 25:16, 26:24, 21:25, 15:10). Лучшими игроками финала у россиянок стали Валерия Шевчук, которая принесла команде 15 очков, и Татьяна Кадочкина — 13 очков. Виктория Пушина набрала 5 очков на блоке. Первенство континента в Голландии россиянки начали с поражения от итальянок (0:3), а завершили турнир победой над тем же соперником в финале. Этот турнир стал тренерским дебютом для прославленной волейболистки Екатерины Гамовой, которая работает в штабе Александра Карикова.

— Что было самым сложным на завершившемся чемпионате Европы? — вопрос Карикову.

— Самое сложное — это, конечно, когда команда потерпела по ходу турнира два поражения. Был такой психологический надлом. Но, я думаю, что как раз это и помогло организовать тактику игры на следующие дни. Те люди, на которых мы рассчитывали, оказались в тот момент немного не готовы. Мы поменяли тактику, стали использовать все 12 игроков, которые были в нашем распоряжении. И после игры с Голландией, в которой мы выступили не очень хорошо, у нас поменялся план — мы сделали ставку на два момента, в которых нужно усилить игру. И, чтобы усилить, мы пошли на двойную замену, для чего задействовали всех спортсменок.

— Получилось?

— Этот план очень хорошо сработал в матче с Болгарией, девочки сыграли настолько успешно! Мы выиграли этот матч с существенным преимуществом. И это была первая переломная игра, когда спортсменки поверили, что они могут играть хорошо. Вторая ключевая игра была с Германией — это хорошая команда, мы уступали ей по ростовым показателям, впрочем, как многим другим. В конце очень грамотно сыграли тактически, использовали возможности всех игроков. Девочки проявили характер. А еще есть такое понятие, как русский дух. И в финальной игре, думаю, мы сыграли как раз за счет него. Когда я впервые увидел итальянок, подумал, вот они — чемпионки Европы. Они превосходили соперниц по всем показателям — и по физике, и по тактике, и по игре. У них было всего четыре замены. Мы чуть-чуть загрузили подачей одних, и у нас получилось так, что даже не все играли в финале. Но играла наша команда. И победила именно команда, тренерский состав, который мне помогал. Знаете, как говорят про русских, что долго запрягают и быстро едут….

— Ожидали такой результат?

— Когда мы приехали, я ставил задачу быть четвертыми-шестыми. Исходя из игроков, которые у нас были, и команд-соперниц, выше четвертого места подняться было тяжело. А мы стали первыми.

— Вы даже не говорили спортсменкам, что они борются за золото?

— Нет, задача была попасть в первую шестерку. Когда мы попали, я сказал: «Ну, девчонки, есть шансы — выиграем, и медаль какую-нибудь получите». Так что шаг за шагом мы шли. Мы точно не являлись фаворитами. Но получилось так, что к решающим играм мы все подошли в очень хорошем функциональном состоянии. У меня работала бригада по физподготовке, они всех держали под контролем. И они мне сказали, что 8—9 апреля девчонки должны выстрелить.

— Как отмечали победу?

— Никак, на самом деле. Сегодня у меня поезд в одиннадцать вечера, завтра у девочек — тренировка.

— Поколение, выходит, у нас растет талантливое?

— Сложно сказать. 2000-й год рождения — провальный, мы подключали 2001-й и 2002-й в том числе. Я выжал из них максимум.

— Как вам работалось с Екатериной Гамовой, которая дебютировала в качестве тренера?

— Классно! Она мне в психологическом плане очень помогала. Поддерживала, находила нужные слова.

— Как думаете, будет тренировать и дальше?

— Не уверен, что она захочет. Тренерская работа — это неделями сидеть на базе, не видя свою семью. Очень тяжелый труд.