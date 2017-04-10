Сборная России U18 за победу на ЧЕ получит премию 1 млн рублей на команду

В Арнеме россиянки защитили титул двухлетней давности в этой же возрастной категории. Ранее Россия не побеждала на ЧЕ U18 с 1997 года.



Чемпионками Европы стали Варвара Шепелева, Татьяна Кадочкина, Виктория Пушина, Ольга Новикова, Ольга Верева, Оксана Якушина, Вероника Распутная, Юлия Бровкина, Ирина Соболева, Мария Боговская, Валерия Шевчук и Ангелина Никашова. В тренерский штаб Александра Карикова входила двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова, для которой турнир в Арнеме стал боевым крещением в должности куратора женских сборных резерва.



Прямо в аэропорту уставшим с дороги девушкам, которые, по их признанию, не спали ночь, объявили о премии за победу — миллионе рублей на команду, сообщает «Лайф».