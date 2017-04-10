21-летний нападающий провёл 22 матча из 26 и набрал 460 очков. Второе и третье места в рейтинге заняли Никита Алексеев из «НОВЫ» (429, 26 игр) и Виталий Васильев из «Нефтяника» (423, 25).



В тройку лучших подающих попали блокирующий «Белогорья» Дмитрий Мусэрский (57 эйсов, 25), Максим Михайлов из «Зенита» (54, 25) и Полетаев (47, 22).



Лучшим игроком регулярного чемпионата по очкам на блоке стал Сергей Бусел из «НОВЫ» (70 очков, 23). Также в тройке Ильяс Куркаев из «Локомотива» (68, 24) и Николай Апаликов из «Кузбасса» (63, 26).