Стали известны даты проведения матчей финала плей-офф женской Суперлиги

Первая финальная игра между московским и казанским «Динамо» пройдёт в Москве 17 апреля. Вторая игра серии до трёх побед состоится в столице России 18 апреля.



28 и, если понадобится, 29 апреля команды встретятся в Казани. Если счёт в серии будет 2−2, то решающая встреча пройдёт в Москве 2 мая.

В противостоянии за бронзу между «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) и «Енисеем» (Красноярск) матчи пройдут в аналогичные даты. Первые две игры состоятся в Нижнем Тагиле, третья и, если понадобится, четвёртая — в Красноярске. Если счёт в серии будет 2−2, то пятая игра пройдёт в Нижнем Тагиле 2 мая.