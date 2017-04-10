Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29376862/
10 апреля 2017, 14:33 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Стали известны даты проведения матчей финала плей-офф женской Суперлиги

Директорат Всероссийской федерации волейбола утвердил результаты полуфиналов плей-офф женского чемпионата России и определил даты проведения финала и противостояния за третье место.

Первая финальная игра между московским и казанским «Динамо» пройдёт в Москве 17 апреля. Вторая игра серии до трёх побед состоится в столице России 18 апреля.

28 и, если понадобится, 29 апреля команды встретятся в Казани. Если счёт в серии будет 2−2, то решающая встреча пройдёт в Москве 2 мая.

В противостоянии за бронзу между «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) и «Енисеем» (Красноярск) матчи пройдут в аналогичные даты. Первые две игры состоятся в Нижнем Тагиле, третья и, если понадобится, четвёртая — в Красноярске. Если счёт в серии будет 2−2, то пятая игра пройдёт в Нижнем Тагиле 2 мая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!