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9 апреля 2017, 21:39 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Российские волейболистки выиграли юниорский чемпионат Европы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу стала победителем юношеского чемпионата Европы (игроки до 18 лет). Соревнования проходили в Нидерландах.

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В решающем матче турнира россиянки оказались сильнее команды Италии со счетом 3−2. В матче за третье место сборная Белоруссии с таким же счетом обыграла команду Сербии.

Россиянки также выигрывали турнир в 2015 году. В тренерский штаб сборной России входит двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова, которая занимает должность куратора молодежных сборных.
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