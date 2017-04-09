Российские волейболистки выиграли юниорский чемпионат Европы
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу стала победителем юношеского чемпионата Европы (игроки до 18 лет). Соревнования проходили в Нидерландах.
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В решающем матче турнира россиянки оказались сильнее команды Италии со счетом 3−2. В матче за третье место сборная Белоруссии с таким же счетом обыграла команду Сербии.
Россиянки также выигрывали турнир в 2015 году. В тренерский штаб сборной России входит двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова, которая занимает должность куратора молодежных сборных.
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