Российские волейболистки выиграли юниорский чемпионат Европы

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В решающем матче турнира россиянки оказались сильнее команды Италии со счетом 3−2. В матче за третье место сборная Белоруссии с таким же счетом обыграла команду Сербии.

Россиянки также выигрывали турнир в 2015 году. В тренерский штаб сборной России входит двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова, которая занимает должность куратора молодежных сборных.