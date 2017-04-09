Белорусские волейболистки завоевали бронзовые награды ЧЕ U-18

После поражения 0:3 от России в полуфинале подопечных тренеров Натальи Мелянюк и Виктора Дубицкого ждала сложная игра с сербками. С представительницами Балкан белоруски уже встречались в ходе турнира и победили на групповом этапе 3:1. Старт игры за бронзовые награды прошел при преимуществе Сербии, лишь в концовке второго сета белоруски смогли заработать важные очки, которые позволили им увереннее действовать на площадке. В итоге решающей в матче стала пятая укороченная партия. Белоруски уступали в ходе сета 10:13, но смогли на подаче Анны Князевой за счет удачных атак нападающей «Минчанки» Анны Гришкевич (21 очко за матч) и саратовского «Протона» Веры Костючик (24 очка) сравнять счет — 13:13. На матчболе белорусок дрогнули и сербки, которые отправили мяч из четвертой зоны атаки по линии в аут — 15:13.

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