Волейболисты «Шахтера» дважды обыграли «Строитель» в финальной серии чемпионата Беларуси

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Горняки заняли первое место на предварительном этапе турнира и по правилам получили преимущество своей площадки в борьбе за золотые награды. В первой игре подопечные главного тренера Виктора Бекши оказались сильнее — 3:0 (25:22, 25:20, 25:18). Столь уверенной победы солигорчане добились за счет удачных действий на блоке и в защите. Повторный матч сегодня прошел в более упорной борьбе. Волейболисты «Строителя» после неудачи в первом сете — 13:25 смогли сравнять счет по партиям за счет подачи мяча и эффективного нападения. Однако на большее семикратных чемпионов Беларуси не хватило. Лидеры «Шахтера» Виталий Бондарь, Дмитрий Сухинин, Андрей Протасеня без ошибок провели концовку встречи. Решающим стал эпизод в четвертой партии, когда при счете 24:22 нападающий «Шахтера» Олег Хмелевский блоком остановил нападающий удар диагонального Сергея Окулича — 3:1 (25:13, 20:25, 25:17, 25:22). Солигорский ведет в серии до трех побед — 2:0.

Ранее «Строитель» и «Шахтер» в финале плей-офф встречались в 2013-м. Четыре года назад минский клуб был сильнее в серии до трех побед — 3:2.

Финальная серия 26-го чемпионата Беларуси по волейболу продолжится 14 апреля в Минске. В случае если минчанам удастся сократить отставание, то четвертая игра пройдет 15 апреля также в столице.